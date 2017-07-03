В Кыштыме семье ветерана боевых действий вручен сертификат на улучшение жилищных условий
Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Общество
Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила сертификат на улучшение жилищных условий семье Семёновых. Супруги Николай и Светлана воспитывают троих детей. Сейчас они живут в квартире родителей. Глава семьи – ветеран боевых действий, служил в Чеченской республике.
Как сообщили сайту «КР» в жилищном отделе администрации округа, на улучшение жилищных условий из федерального бюджета Семёновым безвозмездно выделено 538 тысяч 722 рубля. Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий состоит 21 житель нашего города, из них восемь - ветераны боевых действий.
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