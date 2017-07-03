Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме семье ветерана боевых действий вручен сертификат на улучшение жилищных условий

В Кыштыме семье ветерана боевых действий вручен сертификат на улучшение жилищных условий

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила сертификат на улучшение жилищных условий семье Семёновых. Супруги Николай и Светлана воспитывают троих детей. Сейчас они живут в квартире родителей.  Глава семьи – ветеран боевых действий, служил в Чеченской республике.

 

Как сообщили сайту «КР» в жилищном отделе администрации округа, на улучшение жилищных условий из федерального бюджета Семёновым безвозмездно выделено 538 тысяч 722 рубля. Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий состоит 21 житель нашего города, из них восемь - ветераны боевых действий.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter