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Главный информационный ресурс Кыштыма вновь вошёл в ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Общество

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Такой рейтинг по каждому региону  на базе информтехнологий  проводит независимая исследовательская компания «Медиалогия». В основу рейтинга закладывается индекс цитируемости – интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность средства массовой информации, опубликовавшего ссылку.

 

По итогам первого, второго, третьего квартала (за четвёртый отдельно замеры не проводятся) и в целом за 2016 год Кыштымский рабочий не выходил из ТОП-20 самых цитируемых СМИ региона, занимая серединные строчки. С учётом того, что из всех наше издание самое небольшое, уже это было и престижно, и почётно.

А 3 июля был опубликован рейтинг по итогам первого квартала 2017 года. Кыштымский рабочий – на четвёртой строчке. Перед нами в лидерах –  1obl.ru,  Telefakt.ru и Агентство новостей Доступ.

 

В рейтинг вошли также 31 канал – Челябинск, ГТРК Южный Урал, Южноуральская панорама, Магнитогорский металл, УралПрессИнформ, Комсомольская правда – Челябинск, Аргументы и Факты – Челябинск  и другие СМИ.

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