Главный информационный ресурс Кыштыма вновь вошёл в ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Общество

Такой рейтинг по каждому региону на базе информтехнологий проводит независимая исследовательская компания «Медиалогия». В основу рейтинга закладывается индекс цитируемости – интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность средства массовой информации, опубликовавшего ссылку.

По итогам первого, второго, третьего квартала (за четвёртый отдельно замеры не проводятся) и в целом за 2016 год Кыштымский рабочий не выходил из ТОП-20 самых цитируемых СМИ региона, занимая серединные строчки. С учётом того, что из всех наше издание самое небольшое, уже это было и престижно, и почётно.

А 3 июля был опубликован рейтинг по итогам первого квартала 2017 года. Кыштымский рабочий – на четвёртой строчке. Перед нами в лидерах – 1obl.ru, Telefakt.ru и Агентство новостей Доступ.

В рейтинг вошли также 31 канал – Челябинск, ГТРК Южный Урал, Южноуральская панорама, Магнитогорский металл, УралПрессИнформ, Комсомольская правда – Челябинск, Аргументы и Факты – Челябинск и другие СМИ.