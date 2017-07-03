Главный информационный ресурс Кыштыма вновь вошёл в ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области
Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Общество
Такой рейтинг по каждому региону на базе информтехнологий проводит независимая исследовательская компания «Медиалогия». В основу рейтинга закладывается индекс цитируемости – интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность средства массовой информации, опубликовавшего ссылку.
По итогам первого, второго, третьего квартала (за четвёртый отдельно замеры не проводятся) и в целом за 2016 год Кыштымский рабочий не выходил из ТОП-20 самых цитируемых СМИ региона, занимая серединные строчки. С учётом того, что из всех наше издание самое небольшое, уже это было и престижно, и почётно.
А 3 июля был опубликован рейтинг по итогам первого квартала 2017 года. Кыштымский рабочий – на четвёртой строчке. Перед нами в лидерах – 1obl.ru, Telefakt.ru и Агентство новостей Доступ.
В рейтинг вошли также 31 канал – Челябинск, ГТРК Южный Урал, Южноуральская панорама, Магнитогорский металл, УралПрессИнформ, Комсомольская правда – Челябинск, Аргументы и Факты – Челябинск и другие СМИ.
Комментарии
Центральная котельная в Кыштыме вошла в штатный режим работы (Олег)
ЛОЖ В НАГЛУЮ И КАК СОВЕСТЬ ГДЕ Вчера котельная даже не топилась а вода и то ржавая только 6 появилась >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Горожанин)
Печально, конечно, что сидим без горячей воды из-за аварий. Но радует, что это происходит сейчас, а не накануне отопительного сезона, как раньше. Однако сроки ремонтов хотелось бы знать - ведь есть же >>>
Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области (Горожанин)
Вот зачем здесь лажу гнать? В газете был опубликован полный список этих площадок с адресами.Действительно, зачем? Списка в данной публикации нет. В очень эмоциональном комментарии его тоже не видно. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (VIKMAL)
Такими темпами до зимы воды горячей не будет... >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Гость гость)
Соболезную, но это должно было случиться рано или поздно. Столько лет ничего не ремонтировалось, вот итог, а помнится в былые годы жители нижнего радовались что горячую воду у них летом практически не >>>
Все комментарии