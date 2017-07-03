В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Общество

На прошлой неделе в приёмный покой с укусами клещей обратились восьмилетняя девочка и 16-летний подросток. Однако в проведении экстренной вакцинопрофилактики им отказали.

– В приёмном покое объяснили это тем, что иммуноглобулин для детей не закуплен, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме Людмила Киприянова. – И это при том, что количество укусов клещей на территории Кыштымского округа почти в два раза превышает показатели прошлого года. Недавно диагноз «клещевой энцефалит» подтвердился у трёхлетнего ребёнка. Сейчас он находится на лечении в Челябинске.

Ситуацию с отсутствием иммуноглобулина для детей сайт «КР» попросил прокомментировать главного врача Кыштымской центральной городской больницы Владислава Логинова.

– В этом году клещей очень много, – сказал Владислав Сергеевич. – Наши запасы иммуноглобулина, предназначенные для вакцинации детей, которых родители не застраховали от клеща, попросту закончились. Мы почти сразу же закупили дополнительно ещё 20 доз вакцины. Но больница не обязана обеспечивать всех бесплатно иммуноглобулином. О детях должны подумать прежде всего родители. Почему нельзя было вовремя застраховать ребёнка?

Тем не менее, руководство горбольницы направило в администрацию округа письмо с просьбой приобрести дополнительную партию иммуноглобулина.

Однако, по словам заместителя руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Сергея Подболотова, в Челябинской области действует постановление, в котором однозначно прописано, что все дети до 17 лет включительно в случае укуса клеща должны бесплатно получить в лечебном медучреждении иммуноглобулин.

Только за вчерашний день за медицинской помощью обратились 24 жителя нашего города, которые обнаружили на себе клещей после отдыха в садах и на природе. Всего с начала сезона уже зарегистрировано 599 случаев укуса клещей, из них 104 пострадавших – дети.