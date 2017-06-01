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В Кыштыме суд встал на сторону отца подростка, который два с половиной года назад спас человека

Автор: КР от Сегодня, 11:39 Категория: Общество

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Речь идёт о семье, в которой воспитывается известный нашим читателям  ученик третьей школы Шукуруллои Гиёсзода. В декабре 2015 года подросток спас работника радиозавода, провалившегося под лёд на городском пруду. Об этом первым рассказал «Кыштымский рабочий». Эту тему активно подхватили СМИ регионального и федерального уровня. За мужественный поступок Шукуруллои Гиёсзода награждён медалью МЧС России «За спасение утопающих на водах».

 

Его классный руководитель Валентина Голованова и заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук всеми силами стараются помочь решить главную проблему этой семьи – за 15 лет, что они проживают в Кыштыме, им никак не удаётся получить российское гражданство. Глава семьи Мамазоир Гиёсов вынужден через каждые 90 дней возвращаться в Таджикистан.

 

В мае этого года управление по вопросам миграции Челябинской области закрыло ему въезд в Россию на три года. Мамазоир Нусратович обжаловал решение регионального управления в Кыштымском городском суде. Судья Лилия Шульгина удовлетворила исковые требования, правда частично. Решение управления по вопросам миграции Челябинской области о закрытии въезда в Россию сроком на три года признано незаконным. Как и требование этого ведомства от 5 мая покинуть территорию нашей страны в срок до 21 мая. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

 

На сегодня Мамазоир Гиёсов вместе с Шукуруллои находятся в Кыштыме и продолжают бороться за свои права, пытаясь получить российское гражданство.

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