В Кыштыме полицейские встали на защиту микрофинансовых организаций

Автор: КР от Вчера, 11:19 Категория: Общество

Сотрудники отдела дознания кыштымской полиции возбудили сразу три уголовных дела по статье 159.1 Уголовного кодекса – «Мошенничество в сфере кредитования». Как сообщила сайту «КР» начальник этого отдела Альбина Рустамова, во всех трёх случаях пострадавшей стороной выступила микрофинансовая организация «Домашние деньги».

Всё чаще заёмщики во время заключения договора указывают несуществующее место работы или искусственно завышают свою зарплату. А получив желаемые деньги, они просто-напросто исчезают.

Так, жительница нашего города, уволившаяся с предприятия «Русские пряники» ещё в январе этого года, спустя три месяца взяла в организации «Домашние деньги» кредит в сумме около 15 тысяч рублей. Менеджеров этой финансовой фирмы она уверила, что места работы не меняла. Однако до сих пор не внесла ни одного платежа.

Другая женщина взяла примерно такую же сумму, указав своим местом работы магазин «FM-март», хотя никогда там не числилась. А другой житель Кыштыма при получении около 15 тысяч, обманул кредиторов, сказав им, что работает на Кыштымском машиностроительном объединении. На самом деле с этого предприятия к тому моменту его уже уволили.

Теперь за хищение денежных средств с помощью предоставления заведомо ложных сведений всем троим грозит уголовная ответственность.