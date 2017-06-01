В Кыштыме полиция и депутаты совместно проведут приём граждан
Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Общество
В предстоящую пятницу, 23 июня, полиция совместно с депутатами Собрания Кыштымского городского округа проведут приём граждан.
С 19 до 21 часа кыштымцы могут обратиться к стражам порядка или к народным избранникам с любыми волнующими их вопросами. Приём будет вестись в двух участковых пунктах полиции – на улице Фрунзе, 3 и на Карла Либкнехта, 131. Чтобы попасть на приём, предварительной записи не требуется.
Как сказал сайту «КР» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских, полиция призывает кыштымцев активнее обращаться за помощью и сообщать о правонарушениях.
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