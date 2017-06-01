Молодёжь Кыштыма приглашают на фестиваль красок

Автор: КР от Вчера, 14:38 Категория: Общество

В предстоящую субботу в посёлке Аргаяш, что в 40 километрах от нашего города, впервые состоится фестиваль красок «Живи ярче». Красочное событие начнётся в девять вечера на центральной площади одновременно с дискотекой.

Как сказала сайту «КР» руководитель движения «Молодая Гвардия Единой России» в Аргаяшском районе Ирина Лежнева, в фестивале могут принять участие все желающие, в том числе и дети. Цветные порошки натуральные и абсолютно безопасные – все они сертифицированы.

Организаторы праздника закупили 400 пакетиков жёлтой, синей, сиреневой, красной и зелёной краски по 100 граммов в каждом. Один такой пакетик обойдётся участникам фестиваля в сотню рублей.

Ожидается, что на фестивале будет работать фотограф. Чтобы получить яркие снимки, необходимо надеть белую одежду. Желательны также очки, которые защитят глаза от мелких частиц цветного порошка.

Фестиваль красок станет финальным мероприятием в рамках празднования Дня молодёжи в Аргаяше. Жительниц Кыштыма также приглашают поучаствовать в конкурсе «Автоледи», который начнётся на площади в центре Аргаяша в полдень. Заявки на участие принимаются по телефонам 8-951-440-46-18 или 8-908-078-78-52 до 23 июня. Главный приз – видеорегистратор.

В нашем городе День молодёжи будет отмечаться 27 июня. Днём состоится бал молодёжи Кыштыма, на котором будут чествовать лучших выпускников местных филиалов Южно-Уральского государственного колледжа и Миасского медицинского колледжа, победителей и участников муниципального этапа всероссийского конкурса "Доброволец России" и талантливую молодёжь в области культуры, спорта и научно-исследовательской деятельности. Бал будет организован отделом по делам молодёжи администрации Кыштымского округа при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.

Вечером у ДК «Победа» начнётся грандиозный концерт с участием артистов из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы - все они лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Там же можно будет увидеть номера в жанрах бармен-шоу и битбокс.