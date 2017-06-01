Молодёжь Кыштыма приглашают на фестиваль красок
Автор: КР от Вчера, 14:38 Категория: Общество
В предстоящую субботу в посёлке Аргаяш, что в 40 километрах от нашего города, впервые состоится фестиваль красок «Живи ярче». Красочное событие начнётся в девять вечера на центральной площади одновременно с дискотекой.
Как сказала сайту «КР» руководитель движения «Молодая Гвардия Единой России» в Аргаяшском районе Ирина Лежнева, в фестивале могут принять участие все желающие, в том числе и дети. Цветные порошки натуральные и абсолютно безопасные – все они сертифицированы.
Организаторы праздника закупили 400 пакетиков жёлтой, синей, сиреневой, красной и зелёной краски по 100 граммов в каждом. Один такой пакетик обойдётся участникам фестиваля в сотню рублей.
Ожидается, что на фестивале будет работать фотограф. Чтобы получить яркие снимки, необходимо надеть белую одежду. Желательны также очки, которые защитят глаза от мелких частиц цветного порошка.
Фестиваль красок станет финальным мероприятием в рамках празднования Дня молодёжи в Аргаяше. Жительниц Кыштыма также приглашают поучаствовать в конкурсе «Автоледи», который начнётся на площади в центре Аргаяша в полдень. Заявки на участие принимаются по телефонам 8-951-440-46-18 или 8-908-078-78-52 до 23 июня. Главный приз – видеорегистратор.
В нашем городе День молодёжи будет отмечаться 27 июня. Днём состоится бал молодёжи Кыштыма, на котором будут чествовать лучших выпускников местных филиалов Южно-Уральского государственного колледжа и Миасского медицинского колледжа, победителей и участников муниципального этапа всероссийского конкурса "Доброволец России" и талантливую молодёжь в области культуры, спорта и научно-исследовательской деятельности. Бал будет организован отделом по делам молодёжи администрации Кыштымского округа при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.
Вечером у ДК «Победа» начнётся грандиозный концерт с участием артистов из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы - все они лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Там же можно будет увидеть номера в жанрах бармен-шоу и битбокс.
Комментарии
Ситуацию в Кыштыме с отсутствием иммуноглобулина для клиентов «Росгосстраха», застрахованных по программе «Защита от клеща», прокомментировали в страховой компании (Антошка)
От этого Росгосстраха один негатив! >>>
В Кыштыме водителя маршрутки задержали в пьяном виде (Кирилл Мазур)
какой неграмотный олег >>>
В Кыштыме водителя маршрутки задержали в пьяном виде (Олег)
Вот и весь результат наших предприимчевых предпринемателей >>>
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Артем)
росгосстрах - самые конченные на страховом рынке... >>>
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Кирилл Мазур)
хорошо , что у госстраха и лично с.байдиной все хорошо ! >>>
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