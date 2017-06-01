Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Ситуацию в Кыштыме с отсутствием иммуноглобулина для клиентов «Росгосстраха», застрахованных по программе «Защита от клеща», прокомментировали в страховой компании
Перейти в нашу группу ВКонтакте Перейти на наш сайт

Ситуацию в Кыштыме с отсутствием иммуноглобулина для клиентов «Росгосстраха», застрахованных по программе «Защита от клеща», прокомментировали в страховой компании

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

На информацию «Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина», опубликованную на нашем сайте, отреагировали в страховой компании. Вчера редакция «Кыштымского рабочего» получила ответ от директора Управления добровольного медицинского страхования филиала компании «Росгосстрах» в Челябинской области Ирины Шмидт:

 

«Страховой продукт компании «Росгосстрах» «РГС Защита от клеща» подразумевает два вида возмещения владельцам полисов. Это может быть «натуральное возмещение», когда после укуса клиенту проводятся инъекция иммуноглобулина и другие профилактические мероприятия, либо денежное возмещение за препараты, который клиент приобрёл за свой счёт.

 

Второй вариант существует, поскольку обеспечить постоянное наличие всех необходимых препаратов в лечебно-профилактических учреждениях по всей стране невозможно. И как раз по этому варианту будет выплачено возмещение нашей клиентке из Кыштыма, которая самостоятельно оплатила иммуноглобулин и антибиотики.

 

Хотим заверить граждан, что все обязательства по договору страхования «РГС Защита от клеща» мы выполняем в полном объёме. К сожалению, в Кыштыме возникла форс-мажорная ситуация с поставкой иммуноглобулина. Мы были вынуждены экстренно расторгнуть договор с поставщиками вакцины, которые ранее завозили препарат в лечебно-профилактические учреждения, поскольку участились случаи срыва сроков поставки.

 

Сейчас филиал компании «Росгосстрах» в Челябинской области заключил договор с новым оператором поставок иммуноглобулина в регион, и он подтверждает, что все города Челябинской области в полной мере обеспечены иммуноглобулином».

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter