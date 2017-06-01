Ситуацию в Кыштыме с отсутствием иммуноглобулина для клиентов «Росгосстраха», застрахованных по программе «Защита от клеща», прокомментировали в страховой компании
Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество
На информацию «Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина», опубликованную на нашем сайте, отреагировали в страховой компании. Вчера редакция «Кыштымского рабочего» получила ответ от директора Управления добровольного медицинского страхования филиала компании «Росгосстрах» в Челябинской области Ирины Шмидт:
«Страховой продукт компании «Росгосстрах» «РГС Защита от клеща» подразумевает два вида возмещения владельцам полисов. Это может быть «натуральное возмещение», когда после укуса клиенту проводятся инъекция иммуноглобулина и другие профилактические мероприятия, либо денежное возмещение за препараты, который клиент приобрёл за свой счёт.
Второй вариант существует, поскольку обеспечить постоянное наличие всех необходимых препаратов в лечебно-профилактических учреждениях по всей стране невозможно. И как раз по этому варианту будет выплачено возмещение нашей клиентке из Кыштыма, которая самостоятельно оплатила иммуноглобулин и антибиотики.
Хотим заверить граждан, что все обязательства по договору страхования «РГС Защита от клеща» мы выполняем в полном объёме. К сожалению, в Кыштыме возникла форс-мажорная ситуация с поставкой иммуноглобулина. Мы были вынуждены экстренно расторгнуть договор с поставщиками вакцины, которые ранее завозили препарат в лечебно-профилактические учреждения, поскольку участились случаи срыва сроков поставки.
Сейчас филиал компании «Росгосстрах» в Челябинской области заключил договор с новым оператором поставок иммуноглобулина в регион, и он подтверждает, что все города Челябинской области в полной мере обеспечены иммуноглобулином».
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