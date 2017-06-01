Жители Кыштыма стали реже прививать свиней

Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Общество

Как сказала сайту «КР» ветврач Марина Казакова, с начала сезона в нашем городе прививку от рожи получили не больше сотни хрюшек, в то время как всего на частном подворье кыштымцев содержится около трёх тысяч свиней. От вспышки заражения этим недугом домашних животных спасает прохладная погода – заболевание, как правило, прогрессирует при высоких погодных температурах.

Чаще всего в зоне риска оказываются молодые поросята в возрасте от трёх до двенадцати месяцев. Заразна рожа и для человека. Несмотря на это, владельцы свиней не торопятся привозить ветеринаров к своим подопечным. И это притом, что одна доза противоядия от этой болезни стоит всего 35 рублей.

Ближайший день вакцинации поросят и свиноматок от рожи – в четверг, 6 июля. А 11 числа этого же месяца айболиты готовы привить от бешенства кошек и собак, причём абсолютно бесплатно.