Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина
Автор: КР от Сегодня, 14:51 Категория: Общество
Сегодня в редакцию «Кыштымского рабочего» обратилась жительница Кыштыма Любовь Рабчун. Ещё в апреле она оформила на себя и своих родных полисы по программе «Защита от клеща» в кыштымском офисе страховой компании «Росгосстрах».
Несколько дней назад её 87-летнюю маму укусил клещ. Старушка самостоятельно убрала кровопийцу, но всё-таки согласилась приехать в приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы, чтобы ей поставили иммуноглобулин. Тем более что оказание экстренной вакцинопрофилактики прописано в пункте 2 договора с «Росгосстрахом». Однако в больнице выяснилось, что эта страховая компания не позаботилась ни об одном из своих клиентов.
– Мне сказали, что «Росгосстрах» не приобрёл ни одной дозы иммуноглобулина, – возмущается Любовь Рабчун. – Я вынуждена была занять деньги у знакомых и объехать все аптеки города, чтобы найти вакцину. Восемь кубиков иммуноглобулина и антибиотики обошлись мне в пять с лишним тысяч рублей.
Рабчун уже составила претензию в адрес руководства «Росгосстраха», расторгла с этой компанией договор и потребовала вернуть ей уплаченные за вакцину деньги. Страховщики заверили, что претензию рассмотрят в течение …месяца.
«Кыштымский рабочий» попросил прокомментировать ситуацию начальника кыштымского офиса «Росгосстраха» Светлану Байдину. Её ответ был предельно кратким и оптимистичным: «У нас всё хорошо».
И это в то время, как в приёмном отделении кыштымской больницы фельдшер Ольга Гугучкина подтвердила: из всех офисов страховых компаний, какие есть в Кыштыме, только «Росгосстрах» не закупил ни одной дозы иммуноглобуллина.
А между тем, в Челябинской области вторую неделю действует новая территориальная программа Фонда обязательного медицинского страхования. В ней прописано, что любой пострадавший от клеща, своевременно сдавший насекомое на исследование, может бесплатно, независимо от наличия страхового полиса, получить инъекцию иммуноглобулина. Но это только в том случае, если в ходе лабораторного исследования выяснится, что клещ оказался переносчиком опасной инфекции.
Комментарии
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Кирилл Мазур)
хорошо , что у госстраха и лично с.байдиной все хорошо ! >>>
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