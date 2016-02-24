Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина

Автор: КР от Сегодня, 14:51 Категория: Общество

Сегодня в редакцию «Кыштымского рабочего» обратилась жительница Кыштыма Любовь Рабчун. Ещё в апреле она оформила на себя и своих родных полисы по программе «Защита от клеща» в кыштымском офисе страховой компании «Росгосстрах».

Несколько дней назад её 87-летнюю маму укусил клещ. Старушка самостоятельно убрала кровопийцу, но всё-таки согласилась приехать в приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы, чтобы ей поставили иммуноглобулин. Тем более что оказание экстренной вакцинопрофилактики прописано в пункте 2 договора с «Росгосстрахом». Однако в больнице выяснилось, что эта страховая компания не позаботилась ни об одном из своих клиентов.

– Мне сказали, что «Росгосстрах» не приобрёл ни одной дозы иммуноглобулина, – возмущается Любовь Рабчун. – Я вынуждена была занять деньги у знакомых и объехать все аптеки города, чтобы найти вакцину. Восемь кубиков иммуноглобулина и антибиотики обошлись мне в пять с лишним тысяч рублей.

Рабчун уже составила претензию в адрес руководства «Росгосстраха», расторгла с этой компанией договор и потребовала вернуть ей уплаченные за вакцину деньги. Страховщики заверили, что претензию рассмотрят в течение …месяца.

«Кыштымский рабочий» попросил прокомментировать ситуацию начальника кыштымского офиса «Росгосстраха» Светлану Байдину. Её ответ был предельно кратким и оптимистичным: «У нас всё хорошо».

И это в то время, как в приёмном отделении кыштымской больницы фельдшер Ольга Гугучкина подтвердила: из всех офисов страховых компаний, какие есть в Кыштыме, только «Росгосстрах» не закупил ни одной дозы иммуноглобуллина.

А между тем, в Челябинской области вторую неделю действует новая территориальная программа Фонда обязательного медицинского страхования. В ней прописано, что любой пострадавший от клеща, своевременно сдавший насекомое на исследование, может бесплатно, независимо от наличия страхового полиса, получить инъекцию иммуноглобулина. Но это только в том случае, если в ходе лабораторного исследования выяснится, что клещ оказался переносчиком опасной инфекции.