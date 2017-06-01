Зоозащитников из Озёрска обвинили в порче чужого имущества – в кастрации кота

Автор: КР от Сегодня, 17:42 Категория: Общество

В Озёрске, как и в Кыштыме, есть немногочисленная группа защитников бездомных животных. Она объединяет нескольких человек, беззаветно любящих братьев наших меньших. Эти люди готовы сидеть ночами рядом с больным котёнком и безнадёжно искать ему тёплый дом, потому что собственные квартиры уже и так отданы в распоряжение мяукающего и лающего царства.

Минувшей зимой активисты озёрской группы помощи бездомным животным «Сохрани жизнь» поехали в сад кормить собак. Навстречу кормильцам вышли все питомцы, за исключением главного рыжего пса, который всегда бросался к ним с радостным визгом. Положив еду, девушки бросились искать его.

Они колесили по узким улочкам садового товарищества и уже чуть было не расстались с надеждой найти потеряшку, когда услышали знакомый лай за одним из заборов. Заглянули – и увидели рядом с Рыжиком окоченевшего белого кота. По словам волонтёров, голова и шея животного были словно панцирь. Расчёсанные в кровь раны превратились в алую ледяную корку.

Кот не пытался убежать, сидел, зажмурив глаза. Сердобольные девушки мгновенно приняли единственно верное, с их точки зрения, решение – посадили бедолагу в переноску, погрузили в машину и отправились к ветеринару. Помимо крайнего истощения, обморожения ушей и лап, врач диагностировал у животного такое количество тяжёлых заболеваний, что было непонятно, как в нём до сих пор теплится жизнь.

Кота отмыли, начали проводить ему антибактериальную терапию. Нужны были деньги на его лечение. За помощью зоозащитники обратились к пользователям социальной сети «ВКонтакте». Одной из первых на призыв откликнулась … его хозяйка. Она рассказала, что бомжу-альбиносу 10 лет, что от рождения он совершенно глухой. Якобы из-за невыносимо резвого и агрессивного характера был вывезен в сад, где жил и в жару, и в лютый мороз. Хозяйка заверила, что каждый день ездила его кормить, что кот сам выбрал такую жизнь, потому что ему так нравится!

Как известно, лучшая защита – это нападение. Вот и владелица кота, пытаясь отвести от себя подозрения в жестоком с ним обращении, перешла в атаку. Она обвинила волонтёров сразу в нескольких уголовно наказуемых деяниях: краже кота и мошенничестве, то есть незаконном сборе денег на его лечение. Да не просто обвинила, а написала заявление в полицию. В нём она инкриминировала зоозащитникам ещё и порчу чужого имущества. Под ней бывшая хозяйка подразумевала кастрацию зверя.

Создательницу фонда помощи бездомным животным Наталью Гапиченко пригласили для дачи объяснений. Молодая женщина, которая каждую свободную минуту посвящает четвероногим подопечным, несколько часов разговаривала с участковым уполномоченным, показывала ему заключения докторов, результаты анализов, чеки на ветеринарные услуги, фотографии бедолаги до и после вмешательства посторонних людей в его судьбу. Все документы были аккуратно подшиты к делу, а дело, к счастью, закрыто за отсутствием состава преступления.

А вот бывшую хозяйку бедолаги не помешало бы наказать за жестокое обращение с животными. Таковых немало и в Кыштыме. Но это станет возможным после того, как Госдума 20 июня рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными. Первое его чтение состоялось ещё в 2011 году, после чего он был отложен на неопределённое время. Но участившиеся случаи жестокого обращения с животными заставили парламентариев вернуться к нему. В законе наконец-то появятся чёткие критерии жестокого обращения с животными. Вслед за его принятием депутаты планируют внести изменения в Кодекс административных правонарушений.

Между тем, кот не сразу, но пошёл на поправку. Ему сделали модную стрижку подо «льва». Судя по всему, ему нравится новый образ, он с удовольствием вертится перед зеркалом. Зоозащитники ищут ему новых, добросердечных хозяев в Озёрске, Кыштыме или Каслях. Усыновители могут позвонить по телефону 89222364050.