Книга о Кыштыме челябинского писателя Вячеслава Лютова вошла в серию «Национальное достояние России»

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Общество

Вчера одной из «изюминок» празднования 260-летия Кыштыма стала презентация книги «Прогулки по Кыштыму». Это богато иллюстрированное издание о нашем городе вошло в серию «Национальное достояние России». На сегодня в Челябинской области это удалось сделать только Кыштымскому городскому округу.

Над альбомом-исследованием, как назвали эту книгу её составители, работали писатели, музейные работники.

– Работа над книгой заняла почти год, – сказал сайту «КР» автор текста член Союза журналистов России, писатель, краевед Вячеслав Лютов. – В книге 160 страниц, но скажу сразу – это лишь малая часть того богатейшего материала, который мне удалось найти о Кыштыме. У вас удивительный город, с богатейшей историей. Я бы очень хотел написать отдельную книгу об усадьбе «Белый дом».

На презентацию книги «Прогулки по Кыштыму», которая состоялась в кафе «Ледовый», были приглашены член Совета Федерации Ирина Гехт, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Павел Киселёв. Участие в этом значимом событии приняла и вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова. Именно РМК взяла на себя все расходы на издание этой уникальной книги. В общей сложности пятитысячный тираж «Прогулок по Кыштыму» обошёлся Русской медной компании почти в три миллиона рублей. Каждый экземпляр весит один килограмм 300 граммов, общий вес тиража составил шесть с половиной тонн. При создании текста использовано 75 библиографических источников.

– Все книги из серии «Национальное достояние России» хранятся в крупнейших библиотеках не только нашей страны, но даже в Нью-Йорке, – сказала на презентации главный редактор издательства и серии «Национальное достояние России», член правления Урало-Сибирской Федерации ассоциации клубов ЮНЕСКО Татьяна Богина.

На презентации прозвучало много тёплых слов и пожеланий в адрес главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

– Я считаю, что «Прогулки по Кыштыму» должны стать первой книгой в будущей трилогии о нашем городе, – сказала Людмила Шеболаева.

На презентацию книги были приглашены почётные граждане города Кыштыма, руководители градообразующих предприятий, краеведы, работники городского историко-революционного музея. Каждому из них был вручен подарочный экземпляр книги. А само торжество украсил своими выступлениями уроженец нашего города, почётный гражданин Кыштыма, заслуженный артист России Павел Калачёв.

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Павел Киселёв

и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Автор книги "Прогулки по Кыштыму" Вячеслав Лютов.