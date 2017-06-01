Кыштым с размахом празднует День города
Автор: КР от Сегодня, 19:11 Категория: Общество
Сегодня праздничные мероприятия в честь 260-летия Кыштыма начались с 10 часов утра. Самыми ранними пташками традиционно стали голубеводы со своими пернатыми любимцами. Выставка породистых голубей разместилась на площадке перед универмагом.
В Кыштым на празднование Дня города приехали депутат Госдумы Владимир Бурматов, член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Специально на юбилей города из Москвы в Кыштым приехал генеральный директор Кыштымского машиностроительного объединения Александр канцуров, тем боле что его предприятие - ровесник нашего города.
Впервые в Кыштыме прошёл этнопраздник «Базар на улице Базарной». Улица Советская до пересечения с улицей Некрасова превратилась в пешеходную зону. Здесь развернулась ярмарка-продажа поделок мастеров прикладного творчества, станы посёлков, мастер-классы.
Ближе к полудню на площадь Карла Маркса подтянулись участники городского шествия, которые объединились в колонны возле здания Сбербанка на улице Карла Либкнехта. По традиции, флаг Кыштымского городского округа было доверено нести кадетам из четвёртой школы.
Впервые в шествии приняли участие коллективы кыштымских отделений Федеральной почтовой связи и ряда других федеральных служб.
В 15 часов на стадионе физкультурно-спортивного комплекса впервые состоялся фестиваль военных оркестров «Фанфары Кыштыма». В Кыштым съехались шесть оркестров Уральского федерального округа. Они исполнили не только военные марши и произведения из классики, но даже удивили кыштымцев современными ритмами: ламбадой, песней «Лабутены».
Завершится празднование Дня города вечерней концертной программой, которая начнётся в 20 часов. А в 22:45 небо над Кыштымом-именинником озарится фейерверком.
Подробный репортаж с Дня города будет опубликован в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий». Ещё больше снимков – в нашем разделе «Фотогалерея».
Комментарии
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Лера)
...сыт голодного не разумеет... >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Думаю, в городской управе и с проводкой и с электричеством все в порядке. Может быть там можно временно готовить еду? Тогда и срок ремонта, наверное, сократится... >>>
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