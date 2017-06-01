Кыштым с размахом празднует День города

Автор: КР от Сегодня, 19:11 Категория: Общество

Сегодня праздничные мероприятия в честь 260-летия Кыштыма начались с 10 часов утра. Самыми ранними пташками традиционно стали голубеводы со своими пернатыми любимцами. Выставка породистых голубей разместилась на площадке перед универмагом.

В Кыштым на празднование Дня города приехали депутат Госдумы Владимир Бурматов, член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Специально на юбилей города из Москвы в Кыштым приехал генеральный директор Кыштымского машиностроительного объединения Александр канцуров, тем боле что его предприятие - ровесник нашего города.

Впервые в Кыштыме прошёл этнопраздник «Базар на улице Базарной». Улица Советская до пересечения с улицей Некрасова превратилась в пешеходную зону. Здесь развернулась ярмарка-продажа поделок мастеров прикладного творчества, станы посёлков, мастер-классы.

Ближе к полудню на площадь Карла Маркса подтянулись участники городского шествия, которые объединились в колонны возле здания Сбербанка на улице Карла Либкнехта. По традиции, флаг Кыштымского городского округа было доверено нести кадетам из четвёртой школы.

Впервые в шествии приняли участие коллективы кыштымских отделений Федеральной почтовой связи и ряда других федеральных служб.

В 15 часов на стадионе физкультурно-спортивного комплекса впервые состоялся фестиваль военных оркестров «Фанфары Кыштыма». В Кыштым съехались шесть оркестров Уральского федерального округа. Они исполнили не только военные марши и произведения из классики, но даже удивили кыштымцев современными ритмами: ламбадой, песней «Лабутены».

Завершится празднование Дня города вечерней концертной программой, которая начнётся в 20 часов. А в 22:45 небо над Кыштымом-именинником озарится фейерверком.

Подробный репортаж с Дня города будет опубликован в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий». Ещё больше снимков – в нашем разделе «Фотогалерея».