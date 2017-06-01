В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества
Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Общество
Как уже сообщалось в публикации «Кыштымского рабочего» «Сектор безГаза», а также на сайте «КР», в микрорайоне Коноплянка сложилась патовая ситуация для жильцов одного из домов. Работники организации «Газпром газораспределение Челябинск» неделю назад перекрыли доступ газа в дом на улице Кольцова, 3. На этом настояли специалисты Госжилинспекции, которые спустя долгие годы обнаружили, что в квартирах нет вентиляционных каналов.
Опасения жильцов этой двухэтажки на тот счёт, что массовый переход на электроплиты их старенькая проводка не выдержит, оправдались. Сегодня утром в редакцию газеты «КР» позвонил старший по дому Вячеслав Аксултанов. Он сообщил, что вчера около десяти вечера заискрились, а затем упали два провода, подающие электричество не только в их дом, но и в соседние пять домов. Речь идёт о домах на улице Кольцова, 1 и 2, на улице Образцова, 1 и 2 и на улице Вайнера, 34.
– Мы тут же позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу, после чего приехали электрики, – сказал Аксултанов. – Однако вчера они ничего не сделали. И до сих пор мы сидим без света. У остальных пострадавших домов хотя бы есть газ, а мы теперь даже еду не можем приготовить.
В Челябинской электросетевой компании заверили сайт «КР», что бригада ремонтников сейчас занимается устранением аварии. По утверждению диспетчеров этой компании, там произошёл обрыв, возможно, из-за упавших ветвей деревьев. Однако жильцы дома с этим не согласны –рядом со столбом нет дерева, ветви которого достигали бы проводов.
Редакция «КР» будет следить за развитием событий.
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