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Кыштыму -- 260 лет

В День города полиция Кыштыма увеличит число групп немедленного реагирования

Автор: КР от Сегодня, 09:41 Категория: Общество

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В День города в предстоящую субботу межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» будет переведён на усиленный вариант несения службы. По примерным подсчётам, в этот день праздничные мероприятия посетят более десяти тысяч человек.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, все наиболее людные места в центральной части города будут обследованы на предмет обнаружения подозрительных предметов. В охране общественного порядка и обеспечении безопасности планируется задействовать более ста полицейских. А в отделе полиции создадут дополнительные следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв личного состава.

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