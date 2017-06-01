В День города полиция Кыштыма увеличит число групп немедленного реагирования
Автор: КР от Сегодня, 09:41 Категория: Общество
В День города в предстоящую субботу межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» будет переведён на усиленный вариант несения службы. По примерным подсчётам, в этот день праздничные мероприятия посетят более десяти тысяч человек.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, все наиболее людные места в центральной части города будут обследованы на предмет обнаружения подозрительных предметов. В охране общественного порядка и обеспечении безопасности планируется задействовать более ста полицейских. А в отделе полиции создадут дополнительные следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв личного состава.
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