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В Кыштыме состоялось открытие летнего трудового семестра

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество

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По традиции церемония торжественного открытия семестра проходила у ДК «Победа». В этом году работать в летние месяцы более 150 школьников, вошедшие в десять трудовых бригад, и 68 бойцов студенческих отрядов.

 

Исполняющая обязанности заместителя главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Марина Трегубова выступила перед школьниками и студентами с напутственным словом и пожелала им радости от полученного труда.

 

 

Впервые свою сборную юных трудящихся представил радиозавод. Их бригада под названием «Победа» состоит из десяти мальчиков и одной девочки.

 

 

На протяжении всего лета школьники и студенты будут пропалывать клумбы, поливать цветы, в общем, заниматься благоустройством и озеленением города. Во время летнего трудового семестра будут проведены традиционные конкурсы – на лучший творческий отчёт о проделанной работе и на лучший студенческий отряд.

 

 

Каждой трудовой бригаде заместитель директора центра занятости населения города Кыштыма Любовь Елисеева вручила запечатанные конверты с заданиями на лето.

 

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