В Кыштыме жильцам двухэтажного дома перекрыли газ

Автор: КР от Вчера, 12:28 Категория: Общество

В минувший четверг в редакцию «Кыштымского рабочего» позвонила Инна Галлямова, проживающая на улице Кольцова, 3. Она сообщила, что работники организации «Газпром газораспределение Челябинск» намереваются развинтить трубу, подающую газ в её подъезд.

Как выяснилось, в тот день газовики смогли выкрутить часть трубы лишь в одном из двух подъездов старенькой двухэтажки – во втором им не позволили это сделать жильцы подъезда. Но перекрыть вентили те всё-таки успели. И теперь уже почти неделю во всём 12-квартирном доме, в котором проживают пенсионеры и многодетные семьи, газа нет.

– Я по соседям бегаю, чтобы разогреть смесь для своей трёхмесячной дочери. А кроме неё у меня ещё двое сыновей, шести и девяти лет, – сказала сайту «КР» Виктория Владимирова. – Для меня отключение газа – реальная проблема. На нём воду кипятили и чтобы купаться, и чтобы еду приготовить.

Сотрудники газовой службы объясняют своё намерение отключить газ тем, что в квартирах нет вентиляционных каналов. Однако жильцы недоумевают – каким образом 20 лет назад их дом газифицировали? И почему за это время у проверяющих ни разу не возникли вопросы?

– Если мы все пересядем на электроплиты, наша старая проводка попросту не выдержит такого напряжения – лет 15 назад из-за неё уже был пожар, – сетует старший по дому Вячеслав Аксултанов.

Двухэтажный дом на улице Кольцова был построен ещё в 1950 году. В некоторых квартирах до сих пор сохранилось печное отопление. Четыре года назад его признали аварийным и подлежащим сносу. Но когда его расселят, пока неизвестно. Соответствующая программа по ветхоаварийному жилью на предстоящие годы ещё не утверждена на федеральном уровне.

Несколько месяцев назад управляющая компания «ЖЭК», которая обслуживала дом № 3 на улице Кольцова, по сути, прекратила работать. И ни одна другая действующая в Кыштыме управляющая компания добровольно брать под своё крыло этот дом не хочет.

Не помогли в этом вопросе и специалисты Госжилинспекции. Кстати именно они при осмотре квартир обнаружили, что в доме нет вентиляционных каналов, после чего обратились в газовую службу с требованием об отключении злополучного дома от сети газопотребления.

Вернуть газ в квартиры возможно, только если у дома появится управляющая компания и если все квартиры будут оборудованы вентиляционными каналами. Загвоздка в том, что вентканалы должны появиться во всех квартирах без исключения. Но три из них попросту пустуют. Да и сам дом, как сказано выше, должен подлежать сносу из-за его аварийности. Ситуация патовая. Подробности – в газете «Кыштымский рабочий».