Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме специалисты управления гражданской защиты подвели итоги штормовых выходных

В Кыштыме специалисты управления гражданской защиты подвели итоги штормовых выходных

Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В минувшие субботу и воскресенье в нашем городе, как и на всей территории Челябинской области, штормило – дул шквальный и порывистый ветер свыше 20 метров в секунду. Как сообщила сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина, несмотря на это, на телефон единой дежурно-диспетчерской службы в выходные поступило несколько заявок об отключении электроэнергии.

 

Так, без света некоторое время оставались жильцы улиц Карла Либкнехта, Ленина, Мамина-Сибиряка, Северной, Красных Зорь, Пугачёва, Металлистов, Нижне-Кыштымской и Соймановского проспекта. Оборвало провода и в посёлках Тайгинка, Косой мост и Северный. По словам Евгении Баландиной, все нарушения жизнеобеспечения были устранены в короткие сроки.

 

Разбушевавшаяся стихия сорвала немало сучьев с деревьев на улице Дёмина у здания МФЦ и на Карла Либкнехта у отдела ГИБДД. Об этом в ЕДДС также сообщили жители Кыштыма. От порыва ветра упало дерево на дорожное полотно улицы Садовой. С проезжей части его убирали работники Дорсервиса.

 

В целом выходные в нашем городе прошли без чрезвычайных ситуаций. И спасатели, и пожарные эти два дня провели без вызовов.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter