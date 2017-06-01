В Кыштыме специалисты управления гражданской защиты подвели итоги штормовых выходных

Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Общество

В минувшие субботу и воскресенье в нашем городе, как и на всей территории Челябинской области, штормило – дул шквальный и порывистый ветер свыше 20 метров в секунду. Как сообщила сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина, несмотря на это, на телефон единой дежурно-диспетчерской службы в выходные поступило несколько заявок об отключении электроэнергии.

Так, без света некоторое время оставались жильцы улиц Карла Либкнехта, Ленина, Мамина-Сибиряка, Северной, Красных Зорь, Пугачёва, Металлистов, Нижне-Кыштымской и Соймановского проспекта. Оборвало провода и в посёлках Тайгинка, Косой мост и Северный. По словам Евгении Баландиной, все нарушения жизнеобеспечения были устранены в короткие сроки.

Разбушевавшаяся стихия сорвала немало сучьев с деревьев на улице Дёмина у здания МФЦ и на Карла Либкнехта у отдела ГИБДД. Об этом в ЕДДС также сообщили жители Кыштыма. От порыва ветра упало дерево на дорожное полотно улицы Садовой. С проезжей части его убирали работники Дорсервиса.

В целом выходные в нашем городе прошли без чрезвычайных ситуаций. И спасатели, и пожарные эти два дня провели без вызовов.