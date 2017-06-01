Голубь курице – товарищ: в Кыштыме на выставке голубей найдётся место и декоративным курам

Автор: КР от Сегодня, 11:39 Категория: Общество

Традиционно празднование Дня города в Кыштыме в следующую субботу откроет выставка голубей. Во второй раз она разместится перед универмагом, а не перед зданием Ростелекома, как раньше. Пернатых самых разных пород представят 25 кыштымских голубеводов и почти столько же гостей из других городов.

– Новым в выставке голубей станет то, что участники привезут ещё и декоративных кур, – сказал сайту «КР» и. о. председателя комитета экологии Борис Кирьянов. – Но их будет не очень много, потому что тогда придётся подключать к выставке ещё и ветеринара.

Выставка голубей развернётся с 10 часов.