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Голубь курице – товарищ: в Кыштыме на выставке голубей найдётся место и декоративным курам

Автор: КР от Сегодня, 11:39 Категория: Общество

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Традиционно празднование Дня города в Кыштыме в следующую субботу откроет выставка голубей. Во второй раз она разместится перед универмагом, а не перед зданием Ростелекома, как раньше. Пернатых самых разных пород представят 25 кыштымских голубеводов и почти столько же гостей из других городов.

 

– Новым в выставке голубей станет то, что участники привезут ещё и декоративных кур, – сказал сайту «КР» и. о. председателя комитета экологии Борис Кирьянов. – Но их будет не очень много, потому что тогда придётся подключать к выставке ещё и ветеринара.

 

Выставка голубей развернётся с 10 часов.

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