В Кыштыме состоялся губернаторский приём в честь Дня защиты детей
Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Общество
Сегодня в ДК «Победа» съехались 470 мальчишек и девчонок из Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карабаша, Каслей, Кунашака, Нязепетровска и Аргаяша. На торжество были приглашены и 66 кыштымцев.
По традиции, участниками губернаторского приёма становятся воспитанники центров помощи детям и социальных приютов, инвалиды, дети из малообеспеченных семей и те, у кого отцы погибли в горячих точках.
Гостей и жителей города поприветствовала и. о. заместителя главы Кыштымского округа по социальной сфере Марина Трегубова. Она зачитала поздравительный адрес от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
«У вас впереди целое лето, – говорилось в поздравлении. – Проведите его весело и с пользой. То, чему вы научитесь сейчас, обязательно пригодится вам в будущем, поможет преодолеть трудности и добиться успеха».
Главным подарком для детворы стала музыкальная сказка «Летучий корабль» в исполнении актёров Челябинского государственного академического театра имени Наума Орлова. Но и на этом приятные сюрпризы для виновников торжества не закончились. Все они получили подарки, закупленные на средства муниципалитетов. Из бюджета Кыштымского округа было выделено 50 тысяч 457 рублей. Каждый ребёнок получил по плитке шоколада и мягкую игрушку.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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