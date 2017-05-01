В Кыштыме состоялся губернаторский приём в честь Дня защиты детей

Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Общество

Сегодня в ДК «Победа» съехались 470 мальчишек и девчонок из Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карабаша, Каслей, Кунашака, Нязепетровска и Аргаяша. На торжество были приглашены и 66 кыштымцев.

По традиции, участниками губернаторского приёма становятся воспитанники центров помощи детям и социальных приютов, инвалиды, дети из малообеспеченных семей и те, у кого отцы погибли в горячих точках.

Гостей и жителей города поприветствовала и. о. заместителя главы Кыштымского округа по социальной сфере Марина Трегубова. Она зачитала поздравительный адрес от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«У вас впереди целое лето, – говорилось в поздравлении. – Проведите его весело и с пользой. То, чему вы научитесь сейчас, обязательно пригодится вам в будущем, поможет преодолеть трудности и добиться успеха».

Главным подарком для детворы стала музыкальная сказка «Летучий корабль» в исполнении актёров Челябинского государственного академического театра имени Наума Орлова. Но и на этом приятные сюрпризы для виновников торжества не закончились. Все они получили подарки, закупленные на средства муниципалитетов. Из бюджета Кыштымского округа было выделено 50 тысяч 457 рублей. Каждый ребёнок получил по плитке шоколада и мягкую игрушку.