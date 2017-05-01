Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Сменился руководитель Кыштымского района электрических сетей

Сменился руководитель Кыштымского района электрических сетей

Автор: КР от Вчера, 15:06 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 С 22 мая начальником Кыштымского района электрических сетей назначен Толгат Жаппаспаев. Сегодня его представили на оперативном совещании в администрации округа.

 

Кыштымский РЭС входит в состав производственного отделения «Центральные электрические сети»  филиала ОАО «МРСК Урала» – Челябэнерго». Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала осуществляет передачу электроэнергии по сетям напряжением 110 кВ-0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей. В Кыштымском городском округе сети «МРСК Урала» обеспечивают электроснабжение города и всех посёлков.

 

До своего назначения Толгат Жаппаспаев работал начальником службы производственного контроля и охраны труда в «Центральных электрических сетях» в Челябинске. Владимир Пересёлкин, ранее руководивший Кыштымским РЭС, теперь работает в этой организации в должности главного инженера.

 

Толгату Жаппаспаеву 30 лет. Он планирует перевезти в Кыштым свою семью.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter