Сменился руководитель Кыштымского района электрических сетей

Автор: КР от Вчера, 15:06 Категория: Общество

С 22 мая начальником Кыштымского района электрических сетей назначен Толгат Жаппаспаев. Сегодня его представили на оперативном совещании в администрации округа.

Кыштымский РЭС входит в состав производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – Челябэнерго». Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала осуществляет передачу электроэнергии по сетям напряжением 110 кВ-0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей. В Кыштымском городском округе сети «МРСК Урала» обеспечивают электроснабжение города и всех посёлков.

До своего назначения Толгат Жаппаспаев работал начальником службы производственного контроля и охраны труда в «Центральных электрических сетях» в Челябинске. Владимир Пересёлкин, ранее руководивший Кыштымским РЭС, теперь работает в этой организации в должности главного инженера.

Толгату Жаппаспаеву 30 лет. Он планирует перевезти в Кыштым свою семью.