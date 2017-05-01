Сменился руководитель Кыштымского района электрических сетей
Автор: КР от Вчера, 15:06 Категория: Общество
С 22 мая начальником Кыштымского района электрических сетей назначен Толгат Жаппаспаев. Сегодня его представили на оперативном совещании в администрации округа.
Кыштымский РЭС входит в состав производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – Челябэнерго». Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала осуществляет передачу электроэнергии по сетям напряжением 110 кВ-0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей. В Кыштымском городском округе сети «МРСК Урала» обеспечивают электроснабжение города и всех посёлков.
До своего назначения Толгат Жаппаспаев работал начальником службы производственного контроля и охраны труда в «Центральных электрических сетях» в Челябинске. Владимир Пересёлкин, ранее руководивший Кыштымским РЭС, теперь работает в этой организации в должности главного инженера.
Толгату Жаппаспаеву 30 лет. Он планирует перевезти в Кыштым свою семью.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Кирилл Мазур)
развели демагогию в комментариях умники ть >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Видимо отстал от жизни - считал, что казаки прежде других знают свою историю и традиции, и таким бредом, как национализм, не болеют Если не так, значит, осталось одно название >>>
Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами (Наблюдатель2)
Чтото я не понял, судя по фото там нет когтей как у медведя На фото явно не медвежья лапа бред какой-то >>>
Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную (Кирилл Мазур)
виновные лица должны быть наказаны >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Заснувший казачок)
Горожанин Вылезьте из интернета и пообщайтесь с нынешними казаками и вам быстро обяснят кто может быть казаком а кто нет сли вы не знали что среди казаков много националистов то у меня для вас плохи >>>
Все комментарии