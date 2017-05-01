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В Кыштыме состоится выставка беспородных кошек

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Общество

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Впервые в нашем городе пройдёт «Кубок ДворНЯШИ». Организатором уникальной акции-выставки беспородных кошек стали сотрудники станции юных туристов «Странник». К этому учреждению дополнительного образования довольно часто подбрасывают котят – это и подтолкнуло педагогов к проведению такого мероприятия. Оно состоится в горсаду имени Пушкина в полдень в ближайшую субботу.

 

– Мы хотим показать, что и беспородную кошку можно любить, – сказала сайту «КР» завуч «Странника» Лариса Беломестных. – Основная цель выставки – пропаганда заботы и ответственности по отношению ко всем домашним кошкам.  

 

Как и на выставках их породистых собратьев, кыштымских Васек и Мурок перед началом конкурса осмотрит ветеринар. После этого кошек разместят в деревянные клетки – их организаторы сколотят специально для тех, у кого нет своих.

 

Жюри из числа преподавателей «Странника» оценят всех усатых и хвостатых участников выставки по нескольким параметрам. Среди них состояние шерсти, игривость и оригинальность наряда – некоторые воспитанники станции юных туристов уже изъявили желание украсить своих подопечных бантами.

 

Всем участникам будут вручены грамоты, а победителям – дипломы и медали в виде мягких игрушек. Сейчас организаторы ведут переговоры с волонтёрами, спасающими бездомных животных. Возможно, на празднике, помимо домашних кошек, можно будет увидеть и тех, кто своего хозяина пока не нашёл. Кто знает, может кто-то из кыштымцев уйдёт с выставки с пушистым и мурчащим комочком на руках.  

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