В Кыштыме состоится выставка беспородных кошек
Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Общество
Впервые в нашем городе пройдёт «Кубок ДворНЯШИ». Организатором уникальной акции-выставки беспородных кошек стали сотрудники станции юных туристов «Странник». К этому учреждению дополнительного образования довольно часто подбрасывают котят – это и подтолкнуло педагогов к проведению такого мероприятия. Оно состоится в горсаду имени Пушкина в полдень в ближайшую субботу.
– Мы хотим показать, что и беспородную кошку можно любить, – сказала сайту «КР» завуч «Странника» Лариса Беломестных. – Основная цель выставки – пропаганда заботы и ответственности по отношению ко всем домашним кошкам.
Как и на выставках их породистых собратьев, кыштымских Васек и Мурок перед началом конкурса осмотрит ветеринар. После этого кошек разместят в деревянные клетки – их организаторы сколотят специально для тех, у кого нет своих.
Жюри из числа преподавателей «Странника» оценят всех усатых и хвостатых участников выставки по нескольким параметрам. Среди них состояние шерсти, игривость и оригинальность наряда – некоторые воспитанники станции юных туристов уже изъявили желание украсить своих подопечных бантами.
Всем участникам будут вручены грамоты, а победителям – дипломы и медали в виде мягких игрушек. Сейчас организаторы ведут переговоры с волонтёрами, спасающими бездомных животных. Возможно, на празднике, помимо домашних кошек, можно будет увидеть и тех, кто своего хозяина пока не нашёл. Кто знает, может кто-то из кыштымцев уйдёт с выставки с пушистым и мурчащим комочком на руках.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять пустые слова А кинь-ка ссыль на документы которые подтверждают что они добровольно вступили в казаки Или фраза "перевели в казаки" это как бы по своей воле >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (просто кыштымец)
Звёзды Столичные Первый раз вижу и не слышал Лучше, к примеру, назвать статью Каримов споёт свои песни на своей малой родине >>>
Жителей Кыштыма призывают не брать с собой оружие в дальние поездки (Антошка)
Ну ладно хоть в Челябинск можно с пушкой кататься >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Неужели вы настолько невыразительное существо, что анонимность - ваше все Не волнуйтесь за мои нервы Поберегите свои И зависть - плохой советчик >>>
Спасатели Кыштыма выезжали на помощь заблудившимся любительницам медвежьего лука (svkazakov)
Красная книга Челябинской области Лук мелкосетчатый (черемша) Allium microdictyon Prokh http: igz ilmeny ac ru REDBOOK rastpokritosemennielukovielukmelkosetchatii01 html >>>
Все комментарии