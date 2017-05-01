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В Кыштыме волонтёры присоединились к Дню памяти умерших от СПИДа

Автор: КР от Вчера, 16:23 Категория: Общество

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В Кыштыме впервые состоялась акция, приуроченная к Дню памяти умерших от СПИДа. В минувшую субботу десять волонтёров из числа кыштымских студентов и школьников раздавали в центре города и на Нижнем Кыштыма листовки о ВИЧ-инфекции.

 

– Люди должны знать как можно больше об этом заболевании, чтобы не допустить его распространения, – сказала сайту «КР» начальник отдела по дела молодёжи Анастасия Табакова.

 

Акция прошла при поддержке министерства науки и образования Челябинской области. Было растиражировано около 500 листовок.

 

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