В Кыштыме волонтёры присоединились к Дню памяти умерших от СПИДа
Автор: КР от Вчера, 16:23 Категория: Общество
В Кыштыме впервые состоялась акция, приуроченная к Дню памяти умерших от СПИДа. В минувшую субботу десять волонтёров из числа кыштымских студентов и школьников раздавали в центре города и на Нижнем Кыштыма листовки о ВИЧ-инфекции.
– Люди должны знать как можно больше об этом заболевании, чтобы не допустить его распространения, – сказала сайту «КР» начальник отдела по дела молодёжи Анастасия Табакова.
Акция прошла при поддержке министерства науки и образования Челябинской области. Было растиражировано около 500 листовок.
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