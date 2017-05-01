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Глава Кыштыма, а также её заместители и начальники отделов и управлений отчитались о своих доходах

Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Общество

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На официальном сайте администрации Кыштымского городского округа обнародованы сведения о доходах руководителей за 2016 год.

 

Глава округа Людмила Шеболаева заработала в прошлом году один миллион 325 тысяч рублей. Собственности на ней не зарегистрировано. В пользовании Людмилы Шеболаевой только одна квартира. Доход её супруга составил 203 тысячи рублей. У него в собственности два земельных участка, садовый дом, квартира и два гаража. А в его «автопарке» – автомобиль «Мицубиси», автоприцеп, «Хонда» и ВАЗ.

 

Среди заместителей главы наибольший доход задекларировал заместитель по экономике и инвестициям Алексей Заикин. Его доход за прошлый год – три миллиона 599 тысяч рублей, в том числе два миллиона 870 тысяч рублей – от продажи квартиры.

 

Первый заместитель главы Пётр Мошкин заработал один миллион 357 тысяч рублей, заместитель по капитальному строительству Рудольф Гурцкая – один миллион 172 тысячи рублей. Доход заместителя по социальной сфере Елены Саланчук составил около двух с половиной миллионов рублей, в том числе один миллион 350 тысяч рублей – от продажи имущества.

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