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Прокурор Кыштыма отчитался о доходах за прошлый год

Автор: КР от Сегодня, 12:02 Категория: Общество

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Прокуроры городов и районов Челябинской области отчитались о доходах за прошлый год.

 

Согласно декларации, прокурор города Кыштыма Дмитрий Хиноверов заработал в 2016 году один миллион 703 тысячи 800 рублей 31 копейку. В долевой собственности с супругой он владеет земельным участком, тремя квартирами и жилым домом. В индивидуальной собственности у Хиноверова – земельный участок площадью в одну тысячу квадратных метров и снегоболотоход.

 

Жена прокурора, заработавшая в прошлом году два миллиона 226 тысяч 77 рублей 11 копеек, является владелицей двух иномарок – «Фольксваген» и «Тойота». В индивидуальной собственности и одна квартира.

 

Доход дочери Хиноверовых за прошлый год составил три тысячи рублей.

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