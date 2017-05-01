Прокурор Кыштыма отчитался о доходах за прошлый год

Автор: КР от Сегодня, 12:02 Категория: Общество

Прокуроры городов и районов Челябинской области отчитались о доходах за прошлый год.

Согласно декларации, прокурор города Кыштыма Дмитрий Хиноверов заработал в 2016 году один миллион 703 тысячи 800 рублей 31 копейку. В долевой собственности с супругой он владеет земельным участком, тремя квартирами и жилым домом. В индивидуальной собственности у Хиноверова – земельный участок площадью в одну тысячу квадратных метров и снегоболотоход.

Жена прокурора, заработавшая в прошлом году два миллиона 226 тысяч 77 рублей 11 копеек, является владелицей двух иномарок – «Фольксваген» и «Тойота». В индивидуальной собственности и одна квартира.

Доход дочери Хиноверовых за прошлый год составил три тысячи рублей.