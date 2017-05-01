В Кыштыме состоялся губернаторский приём ветеранов

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Общество

Сегодня он впервые прошёл в Кыштыме в новом формате. В предыдущие годы в Кыштымский городской округ съезжались ветераны из соседних городов и районов. В прошлом году во дворце культуры «Победа» чествовали только кыштымских тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны. Сегодня 35 ветеранов, десять из которых – фронтовики – были приглашены в банкетный зал, расположенный на втором этаже городского отдела ЗАГС.

Бабушек и дедушек встречали волонтёры. Они прикрепляли ветеранам на одежду георгиевские ленточки и провожали их до входной двери. Вдоль лестницы выстроились кадеты из четвёртой школы.

Для гостей были накрыты столы с угощениями. В видеообращении к участникам приёма выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Затем ветеранов ждала концертная программа.