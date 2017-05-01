В Кыштыме пешеходам вручили светящиеся аксессуары

Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Общество

Только что в центральной части города завершилась необычная акция. Воспитанники подготовительной группы детского сада № 18 и кадеты второй школы подарили пожилым людям броши, сделанные руками школьных педагогов.

Учителя под руководством своей коллеги из коррекционной школы № 5 Татьяны Карташовой заготовили 30 праздничных аксессуаров. Идею дополнить классическую оранжево-чёрную ленточку светоотражающим элементом предложила инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.

Все пожилые пешеходы, к одежде которых дети прикрепили украшение, расплывались в улыбках. А одна женщина и вовсе отблагодарила своих юных дарителей пригоршнями ирисок.

Фоторепортаж с акции смотрите в альбоме "Акция ГИБДД к 9 Мая".