В Кыштыме пешеходам вручили светящиеся аксессуары
Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Общество
Только что в центральной части города завершилась необычная акция. Воспитанники подготовительной группы детского сада № 18 и кадеты второй школы подарили пожилым людям броши, сделанные руками школьных педагогов.
Учителя под руководством своей коллеги из коррекционной школы № 5 Татьяны Карташовой заготовили 30 праздничных аксессуаров. Идею дополнить классическую оранжево-чёрную ленточку светоотражающим элементом предложила инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.
Все пожилые пешеходы, к одежде которых дети прикрепили украшение, расплывались в улыбках. А одна женщина и вовсе отблагодарила своих юных дарителей пригоршнями ирисок.
Фоторепортаж с акции смотрите в альбоме "Акция ГИБДД к 9 Мая".
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