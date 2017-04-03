Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме санитар горбольницы спас ондатру, которая несколько дней жила в двухметровой яме

В Кыштыме санитар горбольницы спас ондатру, которая несколько дней жила в двухметровой яме

Автор: КР от Вчера, 12:38 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото взято из социальной группы "Мы из Кыштыма".

 

Как животное оказалось в западне глубиной около двух метров, да ещё и огороженной стеной из бетона высотой около полутора метров, неясно. На территории Кыштымской центральной городской больницы ондатру обнаружили медработники. Четыре дня они ломали голову над тем, как её вытащить. Коллектив реанимационного отделения всё это время подкармливал бедолагу хлебом и сосисками.

 

Операцию по спасению ондатры провёл санитар Рустам Абулгазин. Он вытащил животное и выпустил его поближе к Верхне-Кыштымскому пруду.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter