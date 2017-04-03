В Кыштыме санитар горбольницы спас ондатру, которая несколько дней жила в двухметровой яме
Автор: КР от Вчера, 12:38 Категория: Общество
Фото взято из социальной группы "Мы из Кыштыма".
Как животное оказалось в западне глубиной около двух метров, да ещё и огороженной стеной из бетона высотой около полутора метров, неясно. На территории Кыштымской центральной городской больницы ондатру обнаружили медработники. Четыре дня они ломали голову над тем, как её вытащить. Коллектив реанимационного отделения всё это время подкармливал бедолагу хлебом и сосисками.
Операцию по спасению ондатры провёл санитар Рустам Абулгазин. Он вытащил животное и выпустил его поближе к Верхне-Кыштымскому пруду.
Комментарии
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев во время визита в Кыштым проверил работу дежурной части и отдела участковых (Кирилл Мазур)
на медведа похож похоже скоро тоже в отставку отправят >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Великому профи Мила)
Так-то сегодня спецы всех профессий измельчали Очень сомневаюсь, что вы большой специалист в своем деле, хотя бы потому, что пишите безграмотно А если бы вы обладали еще таким качеством, как внимат >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Читающая всё)
Антон, а тогда бы ты стал читать информацию дальше Достаточно было бы по заголовку пробежаться))) >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Антошка)
"В Кыштыме у управляющей компании "Гарант" судебные приставы арестовали банковские счета" Такой заголовок нельзя было написать >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Мила)
Очень хорошо помню, что в одном из кабинетов типографии сидели милые женщины-главлиты, которые внимательнейшим образом читали каждый номер каждого издания и вычеркивали из него все, что шло вразрез с >>>
Все комментарии