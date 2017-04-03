В Кыштыме санитар горбольницы спас ондатру, которая несколько дней жила в двухметровой яме

Автор: КР от Вчера, 12:38 Категория: Общество

Фото взято из социальной группы "Мы из Кыштыма".

Как животное оказалось в западне глубиной около двух метров, да ещё и огороженной стеной из бетона высотой около полутора метров, неясно. На территории Кыштымской центральной городской больницы ондатру обнаружили медработники. Четыре дня они ломали голову над тем, как её вытащить. Коллектив реанимационного отделения всё это время подкармливал бедолагу хлебом и сосисками.

Операцию по спасению ондатры провёл санитар Рустам Абулгазин. Он вытащил животное и выпустил его поближе к Верхне-Кыштымскому пруду.