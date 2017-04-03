Жители Кыштыма могут стать опекунами журавля, чернобурки или рыси

Автор: КР от Вчера, 11:02 Категория: Общество

Приют «Спаси меня», организованный известным челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном, совместно с издательским домом «Гранада Пресс» запустил акцию «Ищу опекуна». Сейчас в центре реабилитации для диких животных и птиц 45 питомцев. Кого-то из них покалечил человек, кто-то остался сиротой. И сейчас шансов выжить на воле у них нет.

Принять всех раненых зверей у зоопарка нет возможности. Именно поэтому зоозащитники и просят о помощи. Если пожертвовать большую сумму денег нет возможности, то можно привезти в приют крупы, овощи, фрукты. Ещё один вариант помощи – участие в уборке вольеров.

Среди тех, кто очень ждёт своих попечителей – чернобурый лис Блэкджек, которого купили на звероферме и безуспешно пытались заставить охранять дом вместо собаки. Когда у хозяев чернобурки не получилось это сделать, они принесли его в приют.

Журавля Шуру нашли совсем маленьким на курганской трассе. Он отстал от мамы. Птица необщительна, поэтому ей выделили отдельный вольер. А рысь Марыся попала в силки на частной территории в Еткульском районе, куда пришла в поисках пищи. Как результат – сломанное бедро. Дикая кошка уже никогда не вернётся на лоно природы. Сейчас задача её новых хозяев – построить для неё отдельный домик.

Помимо этих животных, вашей помощи ждут и рыжая лисица, и орёл, и косуля, и филин, и другие питомцы приюта. Подробности на сайте http://opekun.cheltoday.ru/#pets.