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В Кыштыме школьникам рассказали о тех, чьим кредо является спасение жизни

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», сегодня в средней школе № 1 в  рамках всероссийского урока ОБЖ прошла встреча восьмиклассников с заместителем начальника  кыштымского поисково-спасательного отряда  Челябинской области Семёном Кузяевым. В ходе заинтересованного разговора школьники делились своим мнением о том, кто такие спасатели, какую роль они играют в нашей жизни,  какие службы в России и Челябинской области занимаются оказанием помощи пострадавшим  при  чрезвычайных ситуациях.

 

Семён Николаевич Кузяев рассказал ученикам о деятельности кыштымских спасателей, о том, какими качествами должен обладать человек, чьим жизненным кредо является спасение жизни.  Его выступление по-новому заставило посмотреть  школьников на профессионалов, о которых в различных сводках даётся чаще всего лишь констатация фактов – выехали, обезвредили, спасли.

 

Кроме того, в ходе урока в преддверии летних каникул детям напомнили   о правилах поведения в лесу и на воде, чтобы они не попали в ситуацию, в которой бы им потребовалась помощь спасателей.

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