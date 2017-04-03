В Кыштыме школьникам рассказали о тех, чьим кредо является спасение жизни
Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: Общество
Как уже сообщалось на сайте «КР», сегодня в средней школе № 1 в рамках всероссийского урока ОБЖ прошла встреча восьмиклассников с заместителем начальника кыштымского поисково-спасательного отряда Челябинской области Семёном Кузяевым. В ходе заинтересованного разговора школьники делились своим мнением о том, кто такие спасатели, какую роль они играют в нашей жизни, какие службы в России и Челябинской области занимаются оказанием помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Семён Николаевич Кузяев рассказал ученикам о деятельности кыштымских спасателей, о том, какими качествами должен обладать человек, чьим жизненным кредо является спасение жизни. Его выступление по-новому заставило посмотреть школьников на профессионалов, о которых в различных сводках даётся чаще всего лишь констатация фактов – выехали, обезвредили, спасли.
Кроме того, в ходе урока в преддверии летних каникул детям напомнили о правилах поведения в лесу и на воде, чтобы они не попали в ситуацию, в которой бы им потребовалась помощь спасателей.
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