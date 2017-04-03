В Родительский день на кладбище в Кыштыме можно будет добраться на маршрутке
Автор: КР от Вчера, 16:39 Категория: Общество
В предстоящий вторник, 25 апреля, автобусы, курсирующие по маршруту № 5 «КМЭЗ – Радиозавод», будут следовать до места поминовения усопших – городского кладбища. Это связано с увеличением пассажиропотока в Родительский день, который у православных считается поминальным днём, когда принято посещать могилы родных и близких.
Администрацией Кыштымского городского округа издано специальное постановление. Документ рекомендует индивидуальным предпринимателям Елене Батятиной, Александру Климутко и Анастасии Чавдаевой, оказывающим услуги по пассажирским перевозкам, продлить автобусные маршруты до кладбища.
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