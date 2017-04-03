В Кыштыме первой жертвой клеща стала садовод
Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Общество
Вчера в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы обратилась 68-летняя жительница нашего города. Именно она открыла счёт укусам клещей в этом году.
Как сообщили сайту «КР» в приёмном отделении горбольницы, женщина «привезла» кровопийцу со своего садового участка товарищества «Кварц», что неподалёку от Каслинского шоссе. Медики аккуратно извлекли клеща, обработали место укуса и сделали пострадавшей укол иммуноглобулина – она предъявила страховой полис по программе «Антиклещ».
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