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В Кыштыме первой жертвой клеща стала садовод

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Общество

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Вчера в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы обратилась 68-летняя жительница нашего города. Именно она открыла счёт укусам клещей в этом году.

 

Как сообщили сайту «КР» в приёмном отделении горбольницы, женщина «привезла» кровопийцу со своего садового участка товарищества «Кварц», что неподалёку от Каслинского шоссе. Медики аккуратно извлекли клеща, обработали место укуса и сделали пострадавшей укол иммуноглобулина – она предъявила страховой полис по программе «Антиклещ».

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