У Кыштыма появился двухлетний рыжий тёзка

Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: Общество

В семье москвички Екатерины – мастерицы по изготовлению кукол, точнее Фей, как она их называет, живёт кот по имени Кыштым. Хозяйка рассказала сайту «КР» историю его появления в доме и необычного прозвища.

Два года назад Екатерина попала в больницу. Из окна палаты она увидела, как маленький рыжий котёнок что-то вытаскивает из мусорного бака. Едва встав на ноги, девушка вышла на улицу и обнаружила целую семейку пятнистых котят, среди которых рыжий выглядел явным чужаком. Он был меньше и слабее остальных, с ободранным носом и ушами, полными чернозема.

Катя стала прикармливать хвостатых бродяжек. Малыш всегда выбегал к ней первым. После долгих раздумий и терзаний, выписавшись из больницы, она посадила Рыжего в сумку. Планировала помыть, подлечить и пристроить в хорошие руки, ведь дома её уже ждал четырёхмесячный котёнок Ёся. Думала, что мама категорически не разрешит обзавестись вторым питомцем. Однако лечение оказалось долгим, а расставание – невозможным.

– Изначально мы назвали котёнка Изя, Изюмчик, – рассказала нашему сайту Катя. – Потом увидели по телевизору историю про "Кыштымского Алёшеньку", как якобы женщина в лесу нашла инопланетянина. Посмотрели на котёнка: лапки длиннющие, нос тоже, глазки косенькие, зубки торчат. Муж сказал, что Изюмчик тоже как инопланетянин. И со временем к нему так пристала кличка Кыштым, что теперь иначе его никто и не зовёт.

Сейчас Кыштым – вальяжный, добрый котяра, полноправный член семьи наравне с Ёсей.

«Творите добро – не пожалеете!» – подытожила свой рассказ счастливая хозяйка Кыштыма.