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У Кыштыма появился двухлетний рыжий тёзка

Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: Общество

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В семье москвички Екатерины – мастерицы по изготовлению кукол, точнее Фей, как она их называет,  живёт кот по имени Кыштым. Хозяйка рассказала сайту «КР» историю его появления в доме и необычного прозвища.

 

Два года назад Екатерина попала в больницу.  Из окна палаты она увидела,  как маленький рыжий котёнок что-то вытаскивает из мусорного бака. Едва встав на ноги, девушка  вышла на улицу и обнаружила целую семейку пятнистых котят, среди которых рыжий выглядел явным  чужаком.  Он был меньше и слабее остальных, с ободранным носом и ушами, полными чернозема.

 

Катя стала прикармливать  хвостатых бродяжек. Малыш  всегда выбегал к ней первым.  После долгих раздумий и терзаний, выписавшись из больницы, она  посадила  Рыжего в сумку. Планировала помыть, подлечить и пристроить в хорошие руки, ведь дома её уже ждал четырёхмесячный  котёнок Ёся. Думала, что мама категорически не разрешит обзавестись вторым питомцем. Однако лечение оказалось долгим, а расставание – невозможным. 

 

– Изначально мы назвали котёнка Изя, Изюмчик, – рассказала  нашему сайту Катя. – Потом увидели по телевизору историю  про "Кыштымского Алёшеньку", как якобы женщина в лесу нашла инопланетянина. Посмотрели на котёнка: лапки длиннющие, нос тоже, глазки косенькие, зубки торчат. Муж сказал, что Изюмчик тоже как инопланетянин. И со временем к нему так пристала кличка Кыштым, что теперь иначе его никто и не зовёт.

 

Сейчас Кыштым – вальяжный, добрый котяра, полноправный член семьи наравне с  Ёсей.

 

«Творите добро – не пожалеете!» – подытожила  свой рассказ счастливая хозяйка Кыштыма.

 

 

 

 

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