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Жителей Кыштыма приглашают прогуляться на Крутые берега

Автор: КР от Вчера, 16:22 Категория: Общество

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Центр развития туризма совместно с клубом краеведов «Тихое зимовье» организуют очередную туристическую прогулку выходного дня. На этот раз экскурсоводы Лариса Цукерберг и Мария Лёзина проводят туристов до района нашего города, называемого Крутые берега или Крутояры. Это побережье реки Кыштымки в том месте, где берут своё начало улицы Калинина, Крестьянская и Юлии Ичёвой.

 

 

Прогулка начнётся в 14 часов у мемориала «Вечный огонь» в центральной части города. Далее по маршруту – посещение Свято-Троицкого храма на улице Красноармейской. В тот день возле здания этой церкви как раз состоится праздник «Красная горка».

 

После этого группа туристов отправится в сторону торгового комплекса «Орбита», пройдётся по улице Гузынина и, побывав на тех самых Крутых берегах, вернётся по улице Крестьянской в центр города, к храму Рождества Христова.

 

 

Продолжительность прогулки – два с половиной часа, поэтому удобные одежда и обувь – обязательные условия для участия в ней. Стоимость для взрослых – 50 рублей, для детей – 30. Желательна предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.

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