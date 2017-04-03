Жителей Кыштыма приглашают прогуляться на Крутые берега
Автор: КР от Вчера, 16:22 Категория: Общество
Центр развития туризма совместно с клубом краеведов «Тихое зимовье» организуют очередную туристическую прогулку выходного дня. На этот раз экскурсоводы Лариса Цукерберг и Мария Лёзина проводят туристов до района нашего города, называемого Крутые берега или Крутояры. Это побережье реки Кыштымки в том месте, где берут своё начало улицы Калинина, Крестьянская и Юлии Ичёвой.
Прогулка начнётся в 14 часов у мемориала «Вечный огонь» в центральной части города. Далее по маршруту – посещение Свято-Троицкого храма на улице Красноармейской. В тот день возле здания этой церкви как раз состоится праздник «Красная горка».
После этого группа туристов отправится в сторону торгового комплекса «Орбита», пройдётся по улице Гузынина и, побывав на тех самых Крутых берегах, вернётся по улице Крестьянской в центр города, к храму Рождества Христова.
Продолжительность прогулки – два с половиной часа, поэтому удобные одежда и обувь – обязательные условия для участия в ней. Стоимость для взрослых – 50 рублей, для детей – 30. Желательна предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.
Комментарии
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Магнит >>>
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ДА НЕ ХОРОШО ЭТО В ОЗЁРСКЕ, НО ЭТО В ОЗЁРСКЕ А В КЫШТЫМЕ УЖЕ И ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ ПРО ДОРОГИ,ПРО ДВОРЫ ,ПРО ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ,НАПРИМЕР >>>
В Кыштыме генеральный директор предприятия написал книгу о лесе (Гость гость)
А краеведам Можно в библиотеку один экземпляр ещё Идея хорошая, интересно было бы посмотреть >>>
Следственный отдел по городу Кыштыму возбудил уголовное дело против полицейского (Кирилл Мазур)
радоваться должны-в америке пристрелили бы как бешеных собак за оказание сопротивления >>>
В Кыштыме одним из победителей конкурса слоганов и логотипов к юбилею города стала жительница Мурманска (Гость Дмитрий)
Ну логотип то выбрали из 5 самый, конечно Я совсем не понимаю ничего, что там такого в логотипе надпись "260 лет Кыштым" и "палочка" >>>
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