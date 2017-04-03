В цех по изготовлению мебели требуются станочники и маляры по дереву. Оплата каждую неделю. Максимальный испытательный срок 8 недель. З/П 32000 в месяц. тел. для справок: +79514742400 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Сын молодой пары, погибшей в страшном ДТП под Кыштымом, будет жить с дедушкой

Сын молодой пары, погибшей в страшном ДТП под Кыштымом, будет жить с дедушкой

Автор: КР от Сегодня, 16:53 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Молодые супруги из Озёрска Александр и Оксана Федотовы погибли в страшном ДТП днём 30 марта. Как рассказывал в тот день сайт «КР», иномарка, в которой находилась семейная пара, в условиях гололёда, мокрого снега и плохой видимости выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом, следовавшим из Челябинска в Кыштым.  Пассажиры маршрутного такси  получили не опасные для жизни травмы. Александр и Оксана скончались  на месте.

 

Друзья Федотовых создали в социальной сети «ВКонтакте» группу памяти погибших и объявили сбор средств, необходимых для проведения траурной церемонии. Всех, кто знал Сашу и Оксану, беспокоила судьба их сына Артемия. В момент трагедии малыш находился в детском саду, потом его забрал отец Саши, тоже Александр Федотов.

 

Будущее ребёнка, в одночасье ставшего сиротой, волнует и читателей «Кыштымского рабочего». Один из них позвонил в редакцию, чтобы узнать, что ждёт Артемия.

 

Как сообщил сайту «КР» друг погибших Василий Маров, опеку над мальчиком оформил его дедушка.  Он уже начал ремонт в своей квартире с тем, чтобы обеспечить Артемию наиболее комфортные условия.  

 

Александра Федотова, как и его сына Сашу, в Озёрске хорошо знают. Он ведёт активный образ жизни, увлекается квадроциклами,  горными лыжами. Родные и друзья уверены: с дедушкой Артемию  будет хорошо.  На деньги, собранные знакомыми, уже приобретены два автокресла для юного путешественника – старое находилось в машине и разбилось в  ДТП, унёсшем жизнь родителей малыша.

 

Сейчас друзья пытаются по крупицам восстановить события последнего в жизни Александра и Оксаны дня. Они так и не знают, куда и зачем так срочно отправились супруги среди недели. Впрочем, ответ на этот вопрос ничего уже не изменит. Теперь главное – в память о них сделать счастливым маленького Артемия.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter