Сын молодой пары, погибшей в страшном ДТП под Кыштымом, будет жить с дедушкой

Автор: КР от Сегодня, 16:53 Категория: Общество

Молодые супруги из Озёрска Александр и Оксана Федотовы погибли в страшном ДТП днём 30 марта. Как рассказывал в тот день сайт «КР», иномарка, в которой находилась семейная пара, в условиях гололёда, мокрого снега и плохой видимости выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом, следовавшим из Челябинска в Кыштым. Пассажиры маршрутного такси получили не опасные для жизни травмы. Александр и Оксана скончались на месте.

Друзья Федотовых создали в социальной сети «ВКонтакте» группу памяти погибших и объявили сбор средств, необходимых для проведения траурной церемонии. Всех, кто знал Сашу и Оксану, беспокоила судьба их сына Артемия. В момент трагедии малыш находился в детском саду, потом его забрал отец Саши, тоже Александр Федотов.

Будущее ребёнка, в одночасье ставшего сиротой, волнует и читателей «Кыштымского рабочего». Один из них позвонил в редакцию, чтобы узнать, что ждёт Артемия.

Как сообщил сайту «КР» друг погибших Василий Маров, опеку над мальчиком оформил его дедушка. Он уже начал ремонт в своей квартире с тем, чтобы обеспечить Артемию наиболее комфортные условия.

Александра Федотова, как и его сына Сашу, в Озёрске хорошо знают. Он ведёт активный образ жизни, увлекается квадроциклами, горными лыжами. Родные и друзья уверены: с дедушкой Артемию будет хорошо. На деньги, собранные знакомыми, уже приобретены два автокресла для юного путешественника – старое находилось в машине и разбилось в ДТП, унёсшем жизнь родителей малыша.

Сейчас друзья пытаются по крупицам восстановить события последнего в жизни Александра и Оксаны дня. Они так и не знают, куда и зачем так срочно отправились супруги среди недели. Впрочем, ответ на этот вопрос ничего уже не изменит. Теперь главное – в память о них сделать счастливым маленького Артемия.