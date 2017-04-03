Жителей Кыштыма штрафуют за ложные вызовы полиции
Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: Общество
С начала года в дежурную часть полиции Кыштыма поступило 15 ложных сообщений о преступлениях и происшествиях. Несколько человек уже привлечены к административной ответственности.
– Телефоны в дежурной части не умолкают практически ни на минуту, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Но иногда линию занимают любители пошутить или просто поговорить. Им, похоже, невдомёк, что в результате этого отвлекаются силы и средства правоохранительных служб. Иногда, например, в полицию звонят для того, чтобы узнать, почему стражи порядка не контролируют цены на продукты питания, или просят помочь найти ключи от квартиры. Бывают случаи, когда для того, чтобы отравить жизнь соседям, их недруги регулярно вызывают к ним полицию, ссылаясь на шум, драки, громкую музыку и прочее. Наши сотрудники выезжают, а по указанному адресу всё спокойно.
За ложные вызовы предусмотрена административная ответственность. Статья 19.13 Кодекса об административных правонарушениях «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб» влечёт наложение штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей.
В марте 30-летняя жительница улицы Клима Косолапова поплатилась за ложный вызов полиции штрафом в 1000 рублей. На такую же сумму за то же самое пришлось раскошелиться и 37-летнему жителю улицы Калинина.
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