Лабрадор Шанель из спасательного отряда Кыштыма безупречно отработал поиски человека
Автор: КР от Сегодня, 15:39 Категория: Общество
В посёлке Новогорном на базе учебного спасательного центра № 978 МЧС России состоялась предварительная аттестация служебных собак. Спасатели из Кыштыма приехали вместе с десятимесячным лабрадором по кличке Шанель.
Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, подготовку их четвероногих коллег оценивал главный кинолог службы Владимир Луженков.
– Каждая собака должна была продемонстрировать знание основных команд, послушание, а также три раза найти человека, – говорит Юрия Бегджиков. – Наша умница Шанель на отлично справилась со всеми заданиями. С ней занимается спасатель Денис Дубино.
Аттестация собак-спасателей пройдёт ближе к лету.
Комментарии
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