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В Кыштыме подростки проникли на огороженную территорию демидовской усадьбы, чтобы сделать селфи на крыше

Автор: КР от Вчера, 15:34 Категория: Общество

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Вчера четверо кыштымских подростков, прогуливаясь в детском парке, решили забраться на крышу демидовской усадьбы «Белый дом». Худощавые 14-летние мальчуганы без проблем пролезли в щель между воротами из сетки-рабицы на огороженную территорию. Однако ощутить себя в роли скалолазов им не удалось: сторож услыхал возню и вызвал полицию.

 

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы как с самими подростками, так и с их родителями. По словам школьников, они хотели взобраться на крышу памятника архитектуры федерального значения, чтобы сделать популярное селфи. О собственной безопасности они, разумеется, не задумывались.  

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