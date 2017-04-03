В Кыштыме главным редакторам газет Челябинской области раскрыли секреты, как управлять конфликтами

Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Общество

Все фото Максима Марининова.

В минувшую пятницу банкетный зал на втором этаже отдела ЗАГС превратился в конференц-зал. Сюда съехались около 30 редакторов городских и районных газет Челябинской области. Впервые в нашем городе прошёл обучающий семинар для представителей СМИ под названием «Кукуруза».

Название семинаров подобного рода журналисты почерпнули из притчи. Один успешный фермер на ежегодных сельскохозяйственных ярмарках всегда завоёвывал первые места за свою кукурузу – она была у него самой лучшей. И он всегда делился семенами с коллегами. Когда его спросили, не боится ли он конкуренции, раздавая такие урожайные семена, он ответил:

– Если у моих соседей будут плохие семена кукурузы, то и моя переопылится и не будет такой хорошей. А уж смогут ли они вырастить такой же богатый урожай, зависит от их трудолюбия, а не только от семян.

На встречу с журналистами была приглашена и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она рассказала гостям о нашем городе, который уже через два с небольшим месяца отметит своё 260-летие, а затем ответила на вопросы редакторов. Многих интересовало взаимодействие власти и средств массовой информации. От администрации Кыштымского городского округа каждый участник «Кукурузы» получил сладкий подарок – миниатюрный торт производства «Славура», изготовленный по специальному заказу. На тортах был изображён созревший початок кукурузы, а внизу надпись – Кыштым.

Кандидат психологических наук, сертифицированный коуч из Челябинска Ольга Семиздралова научила представителей СМИ управлению конфликтами. По словам Ольги Анатольевны, конфликты – это не всегда плохо, поскольку подобные ситуации позволяют посмотреть на проблему со стороны и принять взвешенное решение.

После полезной лекции и обмена опытом журналисты оккупировали отдел с кыштымским трикотажем в торгово-развлекательном комплексе «Радуга», после чего на экскурсионном автобусе, предоставленном руководством санатория «Дальняя Дача», вся делегация отправилась в ресторанчик «Хуторок», где всех ждал вечерний ужин.

По пути следования директор центра развития туризма Кыштыма Алина Шмарина провела для гостей познавательную экскурсию. Она рассказала о дворце культуры «Победа», о храме Рождества Христова, о кыштымских машиностроительном и медеэлектролитном заводах. И пригласила всех в Кыштым на празднование юбилея города.

Впервые журналистская «Кукуруза» была проведена в формате областного семинара, собрав рекордное количество участников. Следующая, десятая по счёту, пройдёт в Аше.