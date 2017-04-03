В Кыштыме открылся ещё один пункт выдачи заказов из интернет-магазина Ozon.ru
Автор: КР от Сегодня, 15:28 Категория: Общество
Теперь товары из этого интернет-магазина можно получить и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в 21-м городе России, в том числе и в Кыштыме. Офис этой компании расположен в здании на улице Ленина, 4. Забрать свой заказ по этому адресу можно в будни с 9 до 18 часов. В «Ростелеком» доставляются заказы весом до пяти килограммов. Содержимое посылки каждый может проверить на месте.
Помимо «Ростелекома», товары, заказанные на сайте Ozon.ru, можно получить на выбор и в двух других пунктах. Те, что весом до 15 килограммов, выдаются в салоне «МТС» на улице Ленина, 22в, а более габаритные – до 30 килограммов – в отделе «Ситилинк», расположенном в торговом комплексе «ЦУМ» на улице Фрунзе, 2.
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