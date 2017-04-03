Полицейские из Кыштыма заняли третье место в финале КВН на кубок генерал-лейтенанта
Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Общество
В минувшую пятницу в ДК железнодорожников состоялась финальная игра КВН на кубок начальника Главного управления МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенанта Андрея Сергеева.
За главный приз боролись пять команд – «Новый поворот», в состав которой вошли работники ГИБДД Челябинской области, «Личное время» – из числа работников полиции города Челябинска. Магнитогорск представляла команда полицейских «Особый калибр», Златоуст и Кусу – «Новый устав». Кыштым представлял команда «ОКА» (сборная Кыштыма, Озёрска и Аргаяша). В кыштымскую команду вошли пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова и дознаватель Анна Новицкая. Кроме того, в составе команды были задействованы работники централизованной клубной системы, професиональные режиссёры Луиза Левченко и Алексей Хажеев.
Основной темой клуба весёлых и находчивых стала экология. Участники готовили визитки и музыкальные номера.
Команда «ОКА» заняла третье место, уступив своим коллегам из Челябинска. Кроме того, Анна Новицкая была удостоена награды за лучшую женскую роль, а режиссёр Алексей Хажеев получил приз зрительских симпатий.
Поддержать кыштымцев приехали глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и начальник межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Юрий Добрецкий.
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