Требуется продавец в ТЦ "Набережный", в отдел "Рыбалка", со знанием профиля. тел. 8 922-630-00-90 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Полицейские из Кыштыма заняли третье место в финале КВН на кубок генерал-лейтенанта

Полицейские из Кыштыма заняли третье место в финале КВН на кубок генерал-лейтенанта

Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В минувшую пятницу в ДК железнодорожников состоялась финальная игра КВН на кубок начальника Главного управления МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенанта Андрея Сергеева.

 

За главный приз боролись пять команд – «Новый поворот», в состав которой вошли работники ГИБДД Челябинской области, «Личное время» – из числа работников полиции города Челябинска. Магнитогорск представляла команда полицейских «Особый калибр», Златоуст и Кусу – «Новый устав». Кыштым представлял команда «ОКА» (сборная Кыштыма, Озёрска и Аргаяша). В кыштымскую команду вошли пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова и дознаватель Анна Новицкая. Кроме того, в составе команды были задействованы работники централизованной клубной системы, професиональные режиссёры Луиза Левченко и Алексей Хажеев.

 

Основной темой клуба весёлых и находчивых стала экология. Участники готовили визитки и музыкальные номера.

 

Команда «ОКА» заняла третье место, уступив своим коллегам из Челябинска. Кроме того, Анна Новицкая была удостоена награды за лучшую женскую роль, а режиссёр Алексей Хажеев получил приз зрительских симпатий.

 

Поддержать кыштымцев приехали глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и начальник межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Юрий Добрецкий.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter