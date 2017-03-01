Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме без электроснабжения остались около тысячи жителей

В Кыштыме без электроснабжения остались около тысячи жителей

Автор: КР от Сегодня, 09:15 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Сегодня в половине двенадцатого ночи произошла авария на электросетях в Кыштымском городском округе. По данным кыштымского участка АЭС-Инвест, без электричества остались 957 человек.

 

– Наши бригады работали всю ночь, – сказал сайту «КР» начальник участка Вадим Гаврилов. – В большинстве частных и многоквартирных домов энергоснабжение уже восстановлено. Без света пока ещё несколько домов на улицах Дёмина и Карла Либкнехта, но работы там не прекращаются ни на минуту.

 

До сих пор без электроснабжения остаются «Газпром-газораспределение», здание бывшей швейной фабрики на улице Челюскинцев и мастерские в районе ЧГРЭС. Однако на сетях АЭС-Инвеста, которые питают эти здания, повреждений не обнаружено. Искать причину должны собственники данных помещений.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter