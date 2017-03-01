В Кыштыме без электроснабжения остались около тысячи жителей
Автор: КР от Сегодня, 09:15 Категория: Общество
Сегодня в половине двенадцатого ночи произошла авария на электросетях в Кыштымском городском округе. По данным кыштымского участка АЭС-Инвест, без электричества остались 957 человек.
– Наши бригады работали всю ночь, – сказал сайту «КР» начальник участка Вадим Гаврилов. – В большинстве частных и многоквартирных домов энергоснабжение уже восстановлено. Без света пока ещё несколько домов на улицах Дёмина и Карла Либкнехта, но работы там не прекращаются ни на минуту.
До сих пор без электроснабжения остаются «Газпром-газораспределение», здание бывшей швейной фабрики на улице Челюскинцев и мастерские в районе ЧГРЭС. Однако на сетях АЭС-Инвеста, которые питают эти здания, повреждений не обнаружено. Искать причину должны собственники данных помещений.
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