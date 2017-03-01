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В Кыштыме летом будет сдан новый дом для переселенцев из ветхоаварийного жилилищного фонда

Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: Общество

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70-квартирный двухподъездный пятиэтажный дом возводится на улице Челюскинцев. Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского округа по  капитальному строительству, архитектуре и градостроительству Рудольф Гурцкая, на долевых условиях дом, куда въедут 29 семей переселенцев, строит ООО «СтройОптима».

 

 В Кыштымском городском округе утверждена муниципальная программа по переселению в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда, который таковым был признан на 1 января 2012 года. По этой программе под улучшение жилищных условий подпадают 37 семей. Они  проживают в семи аварийных деревянных домах, построенных в Кыштыме, а также в посёлках Северный и Тайгинка с 1939 по 1949 годы.

Летом прошлого года  для восьми  семей были приобретены новые  квартиры в посёлке Увильды. Остальных ожидает переезд на улицу Челюскинцев. Для решения их жилищных проблем из средств регионального и местного бюджетов выделено 43,449 миллиона рублей.

 

В настоящее время дом на улице Челюскинцев выведен на отметку четвёртого этажа. Сдача объекта запланирована на май, а уже в июне-июле в квартиры  смогут заселяться новые владельцы. Тем самым Кыштым выполнит обязательства по переселению граждан из жилья, признанного непригодным для проживания на 1 января 2012 года.

 

В 2016 году в Кыштымском округе в новостройках сдано 10 000 квадратных метров жилой площади. Такие же планы и на этот год.

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