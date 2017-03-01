Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме паспорта и водительские удостоверения с 3 апреля будет выдавать МФЦ

В Кыштыме паспорта и водительские удостоверения с 3 апреля будет выдавать МФЦ

Автор: КР от Сегодня, 11:43 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Для этого многофункциональный центр на улице Дёмина, 7 уже располагает всем необходимым оборудованием. За счёт средств, заработанных МФЦ от оплаты посетителями госпошлин, были приобретены фототехника и боксы для перевозки документов и хранения паспортов и прав перед их выдачей заявителям.

 

Композитная услуга предусматривает,  что  человек сможет сфотографироваться прямо в МФЦ. Здесь он же он сдаст все справки для получения паспорта или водительских прав. Для их оформления курьер доставит сформированный пакет в миграционную службу или в ГИБДД. В МФЦ вернутся уже готовые документы, удостоверяющие личность, и права, которые и получит заявитель.

 

 На днях многофункциональный центр, открытие которого состоялось в феврале 2014 года, принял уже 70-тысячного посетителя. В среднем здесь ежедневно обслуживают  около 200 человек. В марте за  различными услугами сюда обратились свыше 3500 кыштымцев.

 

С начала года за счёт оплаты госпошлин в местный бюджет от МФЦ поступило 1,35 миллиона рублей. В феврале  в здании на Дёмина, 7 открылся и бизнес-центр, сюда же перебазировался и Центр развития туризма Кыштымского городского округа.  С учётом большого наплыва посетителей, летом около здания будет оборудована автопарковка на 20 мест.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter