В Кыштыме паспорта и водительские удостоверения с 3 апреля будет выдавать МФЦ
Автор: КР от Сегодня, 11:43 Категория: Общество
Для этого многофункциональный центр на улице Дёмина, 7 уже располагает всем необходимым оборудованием. За счёт средств, заработанных МФЦ от оплаты посетителями госпошлин, были приобретены фототехника и боксы для перевозки документов и хранения паспортов и прав перед их выдачей заявителям.
Композитная услуга предусматривает, что человек сможет сфотографироваться прямо в МФЦ. Здесь он же он сдаст все справки для получения паспорта или водительских прав. Для их оформления курьер доставит сформированный пакет в миграционную службу или в ГИБДД. В МФЦ вернутся уже готовые документы, удостоверяющие личность, и права, которые и получит заявитель.
На днях многофункциональный центр, открытие которого состоялось в феврале 2014 года, принял уже 70-тысячного посетителя. В среднем здесь ежедневно обслуживают около 200 человек. В марте за различными услугами сюда обратились свыше 3500 кыштымцев.
С начала года за счёт оплаты госпошлин в местный бюджет от МФЦ поступило 1,35 миллиона рублей. В феврале в здании на Дёмина, 7 открылся и бизнес-центр, сюда же перебазировался и Центр развития туризма Кыштымского городского округа. С учётом большого наплыва посетителей, летом около здания будет оборудована автопарковка на 20 мест.
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