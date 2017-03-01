В Кыштыме паспорта и водительские удостоверения с 3 апреля будет выдавать МФЦ

Автор: КР от Сегодня, 11:43 Категория: Общество

Для этого многофункциональный центр на улице Дёмина, 7 уже располагает всем необходимым оборудованием. За счёт средств, заработанных МФЦ от оплаты посетителями госпошлин, были приобретены фототехника и боксы для перевозки документов и хранения паспортов и прав перед их выдачей заявителям.

Композитная услуга предусматривает, что человек сможет сфотографироваться прямо в МФЦ. Здесь он же он сдаст все справки для получения паспорта или водительских прав. Для их оформления курьер доставит сформированный пакет в миграционную службу или в ГИБДД. В МФЦ вернутся уже готовые документы, удостоверяющие личность, и права, которые и получит заявитель.

На днях многофункциональный центр, открытие которого состоялось в феврале 2014 года, принял уже 70-тысячного посетителя. В среднем здесь ежедневно обслуживают около 200 человек. В марте за различными услугами сюда обратились свыше 3500 кыштымцев.

С начала года за счёт оплаты госпошлин в местный бюджет от МФЦ поступило 1,35 миллиона рублей. В феврале в здании на Дёмина, 7 открылся и бизнес-центр, сюда же перебазировался и Центр развития туризма Кыштымского городского округа. С учётом большого наплыва посетителей, летом около здания будет оборудована автопарковка на 20 мест.