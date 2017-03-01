В Кыштыме за злостного должника по алиментам порадел его работодатель
Автор: КР от Сегодня, 15:44 Категория: Общество
Судебные приставы-исполнители наложили запрет на пользование водительским удостоверением злостному неплательщику алиментов. По словам начальника городского отдела судебных приставов Елены Кенибас, за десять с лишним лет он не выплатил на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка ни рубля. При этом и взять с должника было нечего: он нигде не работал, в собственности ничего не имеет.
– Недавно мужчина официально трудоустроился водителем, – говорит Елена Владимировна. – Ограничение в водительских правах означало, что он не сможет зарабатывать. К нам обратился его работодатель. Мы заключили договор и отозвали запрет на вождение. Ежемесячно половина его заработка теперь удерживается в счёт погашения алиментов. Общая сумма долга – около 250 тысяч рублей.
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