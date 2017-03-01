В Кыштыме за злостного должника по алиментам порадел его работодатель

Автор: КР от Сегодня, 15:44 Категория: Общество

Судебные приставы-исполнители наложили запрет на пользование водительским удостоверением злостному неплательщику алиментов. По словам начальника городского отдела судебных приставов Елены Кенибас, за десять с лишним лет он не выплатил на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка ни рубля. При этом и взять с должника было нечего: он нигде не работал, в собственности ничего не имеет.

– Недавно мужчина официально трудоустроился водителем, – говорит Елена Владимировна. – Ограничение в водительских правах означало, что он не сможет зарабатывать. К нам обратился его работодатель. Мы заключили договор и отозвали запрет на вождение. Ежемесячно половина его заработка теперь удерживается в счёт погашения алиментов. Общая сумма долга – около 250 тысяч рублей.