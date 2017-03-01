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Жителям Кыштыма предлагают начать воскресное утро с зажигательной зумбы

Автор: КР от Сегодня, 13:22 Категория: Общество

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На прошлой неделе в субботу, 18 марта, в физкультурно-спортивном комплексе состоялась первая общегородская утренняя зарядка. Инициатором её проведения выступила молодёжная палата при Собрании депутатов Кыштымского городского округа.

 

В предстоящее воскресенье, 26 марта, в 10 часов утра в спортивном зале ФСК пройдёт очередная утренняя зарядка. На этот раз – в стиле «Зумба-фитнес». Зажигательным движениям кыштымцев научит сертифицированный инструктор Наталья Летягина.

 

Общегородская зарядка проводится бесплатно и без возрастных ограничений. С собой необходимо иметь спортивную одежду и сменную обувь.

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