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В Кыштыме из-за большого числа пострадавших от гололёда в больнице образовался дефицит гипсовых бинтов

Автор: КР от Сегодня, 09:48 Категория: Общество

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В приёмном отделении Кыштымской центральной городской больницы не проходит и дня, чтобы сюда не доставляли пострадавших от гололёда. Из-за температурных перепадов дороги и тротуары превратились в сплошной каток.

 

– Очень много диагностируем переломов и растяжений, полученных именно из-за падения на улицах нашего города, – сказал сайту «КР» заведующий травматологическим отделением Николай Тарасов. – У нескольких пациентов переломы оказались со смещением, поэтому исправлять их пришлось под кратковременным наркозом. Из-за большого количества травм у нас почти закончились гипсовые бинты.

 

По наблюдениям травматологов, в основном кыштымцы травмируются на внутридомовых территориях. Чаще всего медицинская помощь требуется женщинам. Ведь даже экстремальные погодные условия не в силах заставить некоторых из них отказаться от обуви на каблуках.

 

В то же время, как сообщили сайту «КР» в плановом отделе муниципального предприятия «Дорсервис», только за минувшие выходные они высыпали на проезжие части и тротуары, прилегающие к дорогам, 40 тонн противогололёдного материала. Кроме того, отработан ряд заявок в частном секторе.

 

Что касается внутридворовых территорий, то здесь о пешеходах должны позаботиться управляющие компании.

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