В Кыштыме для работников МФЦ ввели дресс-код
Автор: КР от Вчера, 15:44 Категория: Общество
С минувшей среды все 30 сотрудников и сотрудниц кыштымского многофункционального центра обязаны придерживаться единого стиля в одежде. И это отнюдь не прихоть руководства.
Как пояснил сайту «КР» директор центра Владимир Чеботин, правительство Российской Федерации приняло решение о ребрендинге МФЦ по всей стране. Под этим новомодным словом подразумевается внедрение единого фирменного стиля для работников.
Пока дресс-код введён только в многофункциональных центрах Москвы и Московской области. Однако в Кыштымском городском округе решили не отставать от столичного региона и тоже сшили на заказ спецодежду для сотрудников.
Безрукавки бежевого цвета были изготовлены в ателье радиозавода. Причём швеи не раз приезжали в МФЦ – сначала определялись с размерами, затем привозили изделия на примерку. На пошив безрукавок ушло 42 тысячи 215 рублей.
С начала года за государственными услугами в МФЦ Кыштыма обратилось 69 967 человек.
Комментарии
Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями (Кирилл Мазур)
уже получаем нанозарплату , которой только и хватает на наноеду >>>
Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями (Горожанин)
В КВН на эту тему очень хорошо прошлись >>>
В Кыштыме для работников МФЦ ввели дресс-код (Горожанин)
Парковкой бы озаботились лучше - припарковаться рядом невозможно бывает >>>
В Кыштыме пожарные предотвратили взрыв автомобиля (Гость Гость)
Не уверен НЕ Обгоняй >>>
В Кыштыме появился первый специализированный прощальный кортеж (Мальчик в полосатой пижаме)
Кирюша опять ляпнул, не подумав Типичный пример диванного тролля >>>
Все комментарии