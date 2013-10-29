Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. тел. +7922-74-07-700 Предприятию требуется главный энергетик. Обращаться по тел. 89226315548 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме для работников МФЦ ввели дресс-код

В Кыштыме для работников МФЦ ввели дресс-код

Автор: КР от Вчера, 15:44 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

С минувшей среды все 30 сотрудников и сотрудниц кыштымского многофункционального центра обязаны придерживаться единого стиля в одежде. И это отнюдь не прихоть руководства.

 

Как пояснил сайту «КР» директор центра Владимир Чеботин, правительство Российской Федерации приняло решение о ребрендинге МФЦ по всей стране. Под этим новомодным словом подразумевается внедрение единого фирменного стиля для работников.

 

Пока дресс-код введён только в многофункциональных центрах Москвы и Московской области. Однако в Кыштымском городском округе решили не отставать от столичного региона и тоже сшили на заказ спецодежду для сотрудников.

 

Безрукавки бежевого цвета были изготовлены в ателье радиозавода. Причём швеи не раз приезжали в МФЦ – сначала определялись с размерами, затем привозили изделия на примерку. На пошив безрукавок ушло 42 тысячи 215 рублей.

 

С начала года за государственными услугами в МФЦ Кыштыма обратилось 69 967 человек.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 29.10.2013
  • Статус: Пользователь offline
  • 105 комментариев
  • 0 публикаций
Парковкой бы озаботились лучше - припарковаться рядом невозможно бывает.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter