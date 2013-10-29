В Кыштыме для работников МФЦ ввели дресс-код

Автор: КР от Вчера, 15:44 Категория: Общество

С минувшей среды все 30 сотрудников и сотрудниц кыштымского многофункционального центра обязаны придерживаться единого стиля в одежде. И это отнюдь не прихоть руководства.

Как пояснил сайту «КР» директор центра Владимир Чеботин, правительство Российской Федерации приняло решение о ребрендинге МФЦ по всей стране. Под этим новомодным словом подразумевается внедрение единого фирменного стиля для работников.

Пока дресс-код введён только в многофункциональных центрах Москвы и Московской области. Однако в Кыштымском городском округе решили не отставать от столичного региона и тоже сшили на заказ спецодежду для сотрудников.

Безрукавки бежевого цвета были изготовлены в ателье радиозавода. Причём швеи не раз приезжали в МФЦ – сначала определялись с размерами, затем привозили изделия на примерку. На пошив безрукавок ушло 42 тысячи 215 рублей.

С начала года за государственными услугами в МФЦ Кыштыма обратилось 69 967 человек.