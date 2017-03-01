Выходцы из Кыштыма тоже могут полететь на Луну

Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: Общество

В Роскосмосе появились интересные вакансии – там ждут кандидатов в отряд космонавтов, который отправится на спутник Земли в 30-е годы. Претенденты должны быть гражданами только нашей страны. Предъявляемые требования: моложе 35 лет, высшее образование по инженерным, научным или лётным специальностям. Пол будущих пилотов космического корабля не обговаривается.

Победители конкурса,а их будет порядка восьми человек, полетят на новом корабле «Федерация». Сейчас он находится в стадии разработки. Кроме того, новоиспечённые космонавты станут первыми россиянами, отправившимися на Луну.

На приём документов отводится всего четыре месяца, после чего начнётся работа с кандидатами. Кто спустя полтора десятка лет ступит на поверхность Луны, станет известно в конце этого года. С полным перечнем требований к кандидатам можно ознакомиться на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов.