Хуже некуда: Кыштым лидирует по ВИЧ-инфекции и туберкулёзу
Автор: КР от Вчера, 15:48 Категория: Общество
Сегодня в администрации Кыштымского городского округа обсудили ситуацию по туберкулёзу. На заседании межведомственной комиссии выступил главный врач Челябинского областного противотуберкулёзного диспансера Василий Казаков.
Он начал со статистики, которая в последнее время идёт по нарастающей. В прошлом году в Кыштыме впервые выявлено 39 случаев туберкулёза, в том числе у троих детей и одного подростка. Это на четыре больше, чем в 2015 году. Половина случаев диагностировано на поздних стадиях, когда шансов на выздоровление практически нет. У шестерых жителей нашего города и вовсе выявлена устойчивая форма палочки Коха, не поддающаяся даже самым современным методам лечения.
– Возрастает количество пациентов, у которых диагностированы и туберкулёз, и ВИЧ-инфекция, – констатирует Василия Степанович. – В Кыштыме этот показатель – худший в Челябинской области.
На начало этого года на учёте в кыштымском структурном подразделении областного Челябинского тубдиспансера с активной формой туберкулёза состоит 80 человек.
Подробный материал на эту тему – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».
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