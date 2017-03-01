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Хуже некуда: Кыштым лидирует по ВИЧ-инфекции и туберкулёзу

Автор: КР от Вчера, 15:48 Категория: Общество

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Сегодня в администрации Кыштымского городского округа обсудили ситуацию по туберкулёзу. На заседании межведомственной комиссии выступил главный врач Челябинского областного противотуберкулёзного диспансера Василий Казаков.

            

Он начал со статистики, которая в последнее время идёт по нарастающей. В прошлом году в Кыштыме впервые выявлено 39 случаев туберкулёза, в том числе у троих детей и одного подростка. Это на четыре больше, чем в 2015 году. Половина случаев диагностировано на поздних стадиях, когда шансов на выздоровление практически нет. У шестерых жителей нашего города и вовсе выявлена устойчивая форма палочки Коха, не поддающаяся даже самым современным методам лечения.

 

– Возрастает количество пациентов, у которых диагностированы и туберкулёз, и ВИЧ-инфекция, – констатирует Василия Степанович. – В Кыштыме этот показатель – худший в Челябинской области.

 

На начало этого года на учёте в кыштымском структурном подразделении областного Челябинского тубдиспансера с активной формой туберкулёза состоит 80 человек.

 

Подробный материал на эту тему – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».

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